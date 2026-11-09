الثلاثاء.. الحريجي يعود إلى التعاون

يدخل بسام الحريجي، مدافع فريق التعاون الأول لكرة القدم، التدريبات الجماعية، الثلاثاء، بعد انتهاء برنامجه التأهيلي، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته، أن الجهاز الطبي منح اللاعب الضوء الأخضر للمشاركة في التدريبات بعد شفائه من إصابته في كاحل المفصل.

وتعرض الحريجي للإصابة في مباراة الرياض ضمن الجولة الـ 11 من دوري روشن السعودي 20 أكتوبر الماضي.

واضطر الصربي فوك رازوفيتش لاستبدال الحريجي عند الدقيقة 45 عن عمر المباراة وإشراك المغربي يونس البحراوي عوضًا عنه.

وتسببت الإصابة في إبعاد اللاعب عن مواجهتي الفيصلي الأردني في دوري أبطال آسيا 2 الماضية.

وانتقل الحريجي إلى النادي القصيمي سبتمبر الماضي قادمًا من الأهلي ولعب مع التعاون في جميع المسابقات 12 مباراة، سجل هدفًا ولم يسهم في صناعة أي هدف.

ويحتل التعاون المركز 17 في سلم ترتيب دوري «روشن» برصيد 5 نقاط من خمسة تعادلات وسبع خسائر دون أي انتصار.