فوز برشلونة يُبدد الشكوك بفلسفة فليك

بعد هزيمتين قاسيتين في أواخر أكتوبر الماضي، هزتا الثقة في نهج الألماني هانزي فليك، مدرب فريق برشلونة الإسباني الأول لكرة القدم، قدم الكاتالوني أداء مقنعًا في الشوط الثاني ليفوز 2ـ1 ​على أتلتيكو مدريد، ما أسهم في تبديد الشكوك.

وتمكن باريس سان جيرمان وريال مدريد من الفوز على برشلونة، أكتوبر الماضي، وبعد خروجه من كأس ملك إسبانيا الموسم الماضي على يد أتلتيكو، ثارت مخاوف بشأن مدى فعالية استراتيجية فليك أمام أقوى الفرق، ومع ذلك، لم يكن هناك أيّ مؤشر على أن ذلك قد يدفع فليك إلى إعادة النظر في أفكاره.

وكان التعثر أمام أتلتيكو من ‌شأنه أن ‌يهز ثقة حتى أشد المؤمنين باستراتيجية فليك ​الهجومية، بل ⁠ربما ​كانت ستثير ⁠تساؤلات بين لاعبي برشلونة أنفسهم.

وخلال الدقائق الأولى من المباراة، التي لعبت على ملعب واندا ميتروبوليتانو، الأحد، بدا برشلونة وكأنه متجه نحو مصير مشابه لما حدث له أمام باريس سان جيرمان وريال مدريد.

وقال فيرمين لوبيز، لاعب برشلونة، لقناة «موفيستار بلس» بعد المباراة: «أصبحت الأمور صعبة في الشوط الأول، لكننا تمكنا من قلبها لمصلحتنا وقدمنا مباراة رائعة، لم نكن ⁠في أفضل حالاتنا، لكن الهدف ساعدنا على الشعور ‌براحة أكبر».

مرر أتلتيكو الكرة بسرعة على الرغم ‌من محاولات برشلونة للضغط ووجد نفسه مرارًا وتكرارًا ​يهدد مرمى جوان جارسيا.

أثبت رد فعل ‌برشلونة أن أساليب فليك لا تزال قادرة على تحقيق النجاح ‌ضد الفرق الكُبرى، حتى وإن نجا برشلونة من التأخر بنتيجة أكبر بسبب غياب الدقة عن لاعبي أتلتيكو في إنهاء الهجمات.

ورد فليك في مؤتمر صحافي عقب المباراة، عندما سُئل عن مدى أهمية الفوز بـ: «في منتهى الأهمية».

واستعاد ⁠برشلونة زمام ⁠الأمور من أتلتيكو مدريد، وبمجرد أن سيطر على المباراة، لم يترك مجالًا يذكر لفريق دييجو سيميوني، للرد.

وأجرى صاحب الأرض سلسلة من التغييرات في الشوط الثاني، لكن لم يكن لأيّ منها أيّ تأثير على نمط المباراة، الذي فرضه برشلونة.

وتحرك فريق فليك بسلاسة، متخلصًا من قبضة أتلتيكو ووجد مساحة للعب فيها، ودون الكرة، كان برشلونة بالفعالية نفسها، إذ استعاد الكرة كلما فقدها.

وعزز هذا الأداء فكرة أن برشلونة بقيادة فليك يمكن أن يكون متعدد الأوجه، إذ يسيطر على المباريات، ويتفوق على خصومه في تسجيل الأهداف.

ويدخل برشلونة فترة ​التوقف الدولي متقدمًا بثلاث ​نقاط على منافسه ريال مدريد في الترتيب.