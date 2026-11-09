تجارب الأخضر في الدوحة.. انتصار وخسارة

يخوض المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مواجهتيه التجريبيتين الثالثة والرابعة تاريخيًا في الدوحة حين يلاقي كوريا الجنوبية وأوزبكستان في المعسكر الخارجي، الذي ينظم حاليًا في قطر، خلال فترة التوقف الجارية.

وتشير الإحصائية إلى أن الأخضر سبق له أن خاض مواجهتين تجريبيتين فقط، في الدوحة، عبر تاريخه، أمام قطر 2009، وخسر بهدفين مقابل هدف، وحقق فوزًا برباعية نظيفة أمام لاوس في 2016.

وانطلقت مباريات «الصقور» التجريبية في الدوحة، قبل 17 عامًا، وتحديدًا في 26 مايو 2009، حينها كان يقود الأخضر البرتغالي جوزيه بيسيرو، في المباراة التي استضافها ملعب جاسم بن حمد بنادي السد، حينها دخل المنتخب السعودية بتشكيلة مكونة من منصور النجعي في حراسة المرمى، وأمامه كل من وليد عبدربه وماجد بلال وعبده برناوي وإبراهيم هزازي وأحمد الموسى وصاحب العبد الله ويوسف الموينع وتيسير الجاسم «القائد» وأحمد الموسى وحسن الراهب.

تقدم الأخضر حينها بهدف عن طريق تيسير الجاسم، ورد العنابي بعدها بهدفين عن طريق علي عفيف وماجد محمد، لتنتهي المباراة بخسارة الأخضر 1ـ2.

وفي المواجهة الثانية، التقى الأخضر أمام منتخب لاوس، في 24 أغسطس 2016، حينها استضاف ملعب حمد الكبير بالدوحة المباراة التي دخل فيها الهولندي بيرت فان مارفيك، مدرب «الصقور»، بتشكيلة مكونة من ياسر المسيليم في حراسة المرمى، وأمامه منصور الحربي وأسامة هوساوي «القائد» وعمر هوساوي وسلمان الفرج وعبد الملك الخيبري ومحمد البريك وسلمان مؤشر وتيسير الجاسم ونواف العابد ومحمد السهلاوي.

وأتخم الأخضر شباك منافسه برباعية، تناوب على تسجيلها كل من تيسير الجاسم ومحمد السهلاوي وعلى عواجي وحسين المقهوي.