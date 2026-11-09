نائب رئيس الاتحاد الآسيوي: انتخاب إنفانتينو.. محسوم

أعلن هاشم حيدر، نائب رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لوكالة «فرانس برس»، الإثنين، أن حظوظ السويسري جياني إنفانتينو بالاحتفاظ بمنصب رئيس الاتحاد الدولي «فيفا» في مارس 2027 «محسومة».

وكان إنفانتينو، الساعي لإعادة انتخابه لولاية رابعة وأخيرة رئيسًا لـ«فيفا»، قد واجه انتقادات حادة ودعوات إلى الاستقالة عقب خطته الملغاة لبيع حقوق كأس العالم.

لكن إنفانتينو بات في موقع قوي يتيح له تأمين إعادة انتخابه بعدما أيد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الشهر الماضي ترشح ابن السادسة والخمسين.

وكان إنفانتينو قد قال في وقت سابق إنه يحظى بدعم «الغالبية الساحقة» من الاتحادات الأعضاء، رافضًا الدعوات المطالبة برحيله، خصوصًا من الاتحاد الأوروبي.

وعلى الرغم من ترشح الرئيس الفخري للاتحاد الياباني كوزو تاشيما، الخميس، لمنافسة إنفانتينو، قال حيدر الذي يرأس أيضًا الاتحاد اللبناني للعبة، على هامش افتتاح إنفانتينو ملعبًا في بلدة شانيه في جبل لبنان «شرق» «حظوظه «إنفانتينو» محسومة»، مضيفًا «نحن علنًا وبوضوح وبشكل قاطع داعمون لإنفانتينو».

وفيما رفض إنفانتينو التحدث إلى وسائل الإعلام، تابع حيدر «بمقدور تاشيما الحصول على بعض الأصوات، لكن من الصعب أن يتمكن من المنافسة، لأن رئاسة الاتحاد الدولي تحتاج إلى علاقات بكل أنحاء الكرة الأرضية، ومن الصعب تحقيق ذلك».

تابع «إذا كنت آسيويًا قد أحصل على بعض الأصوات الآسيوية والإفريقية، لكن من الصعوبة الوصول إلى أمريكا الجنوبية والشمالية وغيرها، وذلك مع محبتي لصديقي كوزو تاشيما».

ونقلت صحيفة «سبورتس نيبون» اليابانية عن تاشيما الأحد «في هذه المرحلة، أعتقد أن فرصي في الفوز تتراوح بين 20% و30%، لكن مع تقدّم الحملة أريد أن ترتفع ثقتي بنفسي إلى 40% أو 50%. إنني أرغب حقًا في تغيير فيفا».