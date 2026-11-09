«مانجا للإنتاج» تنشر لعبة «STRANGER THAN HEAVEN»

أعلنت شركة مانجا للإنتاج، التابعة لمؤسسة محمد بن سلمان «مسك»، عن تولّيها نشر لعبة «STRANGER THAN HEAVEN»، في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، امتدادًا لشراكتها الاستراتيجية مع شركة سيجا «SEGA» اليابانية، إحدى أبرز الشركات العالمية في صناعة ألعاب الفيديو.

وحسبما أوضحته وكالة الأنباء السعودية «واس» الإثنين، تأتي هذه الخطوة في إطار جهود مانجا للإنتاج لتوسيع حضورها في قطاع الألعاب الإلكترونية، وتعزيز شراكاتها مع كبرى الشركات العالمية، وتقديم تجارب ترفيهية متميزة لجمهور اللاعبين في المنطقة.

وقال الدكتور عصام بخاري، الرئيس التنفيذي لشركة مانجا للإنتاج: «نعتز بمواصلة شراكتنا الاستراتيجية مع شركة سيجا اليابانية، التي تجسّد أهمية التعاون الدولي في تطوير قطاع الألعاب الإلكترونية وتعزيز تبادل الخبرات بين السعودية واليابان».

وأضاف بخاري: «يأتي إعلاننا عن نشر لعبة STRANGER THAN HEAVEN في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا امتدادًا لجهودنا في بناء شراكات نوعية مع كبرى الشركات العالمية، وإتاحة المحتوى العالمي لجمهور المنطقة، بما يسهم في تعزيز تنافسية قطاع الألعاب الإلكترونية، وترسيخ مكانة السعودية مركزًا إقليميًا وعالميًا للصناعات الإبداعية، تماشيًا مع مستهدفات رؤية 2030».

وتُعد لعبة «STRANGER THAN HEAVEN»، التي يطوّرها استوديو «RGG Studio» التابع لشركة سيجا، تجربة تجمع بين الأكشن والمغامرات، وعناصر تقمّص الأدوار، ضمن ملحمة درامية تمتد أحداثها على مدى 50 عامًا من التاريخ الياباني.

وتدور أحداث اللعبة حول رحلة ماكوتو دايتو، الشخصية الرئيسة، في البحث عن مكان ينتمي إليه، وسط التحولات الاجتماعية والصراعات التي شهدتها اليابان خلال حقب زمنية مختلفة، في تجربة تمزج بين السرد القصصي، وأسلوب القتال التفاعلي والعناصر الموسيقية.

ومن المقرر إطلاق اللعبة في 15 يناير 2027، عبر المنصات التالية: XBOX Game Pass, XBOX Series X|S, XBOX on PC, XBOX Cloud, PC (Steam) and PlayStation®5، كما أصبحت الطلبات المسبقة للنسخ الرقمية من اللعبة متاحة الآن عبر أبرز المتاجر الرقمية، بما في ذلك PlayStation™Store, Microsoft Store, and Steam.