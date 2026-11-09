الاتفاق.. باباس يرفض تجارب التوقف

أبلغ الأسترالي آرثر باباس، مدرب فريق الاتفاق الأول لكرة القدم، إدارة الكرة أنه سيكتفي ببرنامج لياقي وتدريبات يومية دون مواجهات تجريبية خلال فترة التوقف الجارية حاليًا، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأشار المصدر ذاته إلى أن باباس يفضل التركيز على رفع المعدل اللياقي وتصحيح بعض الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون خلال المباريات الماضية منذ انطلاقة الموسم .

وبيّن المصدر عينه أن التدريبات ستعود مساء الثلاثاء، بعد الإجازة التي منحها الجهاز الفني للاعبين، على أن يخضع الجميع لتمارين استرجاعية ولياقية خلال المرحلة المقبلة.

وينتظر الجهاز الفني صدور مواعيد الجولات المقبلة من رابطة دوري المحترفين، لتحديد الأولويات وترتيب المواعيد، في ظل مشاركة الفريق في بطولة دوري أبطال أندية الخليج.

ويرجح أن يعود الاتفاق بعد فترة التوقف لمواجهة الهلال المتصدر لحساب الجولة 13 من دوري روشن السعودي.

ويحتل «فارس الدهناء» المرتبة السابعة في قائمة الدوري برصيد 19 نقطة، نجح خلالها بتحقيق الفوز في خمس مواجهات، مقابل التعادل بأربع والخسارة ثلاث مرات.