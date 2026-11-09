يامال وأويارزابال يغيبان عن مواجهة التشيك

أعلن الاتحاد ​الإسباني لكرة القدم، الإثنين، غياب لامين يامال وميكل أويارزابال، مهاجمي الفريق، عن مباراة التشيك، الخميس ‌المقبل، في ‌دوري ​الأمم ‌الأوروبية.

وكشف الاتحاد الإسباني للعبه عن شعور يامال بألم في ركبته اليمنى، عقب فوز برشلونة على أتلتيكو مدريد، الأحد، ضمن منافسات دوري «لاليجا»، ما سيُبقي اللاعب، صاحب الـ19 عامًا، في برشلونة لمواصلة تعافيه من الإصابة.

وأشار الاتحاد إلى بقاء ‌أويارزابال أيضًا في سان سيباستيان، معقل نادي ريال سوسيداد، لمواصلة تعافيه ‌من الإنفلونزا.

ومن المتوقع أن يصبح ⁠اللاعبان ⁠جاهزين لمواجهة إنجلترا، الأحد المقبل.

واستُدعي الجناح خورخي دي فروتوس، ليحل محل أندير بارينيتشيا، اللاعب المصاب.

وتتصدر إسبانيا مجموعتها في دوري الأمم، برصيد 12 ​نقطة ​قبل الجولتين الأخيرتين.