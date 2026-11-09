عبد الحميد يصل.. والأخضر ينطلق بالدوحة

يفتتح المنتخب السعودي الأول لكرة القدم أولى حصصه التدريبية بمعسكره الخارجي في الدوحة العاصمة القطرية، الإثنين، عند الـ 06:30 مساء على ملاعب الارسال.

وأبلغ «الرياضية» مصدر خاص أن سعود عبد الحميد، لاعب لانس، وصل الدوحة عصر الأثنين بعد المشاركة مع فريقه في مباراته التي خسرها 1ـ2 أمام مارسيليا، الأحد، ضمن الجولة الـ 10 من الدوري الفرنسي.

ويخوض الأخضر السعودي تجريبيتين في المعسكر الخارجي أمام كوريا الجنوبية وأوزبكستان في 13 و17 نوفمبر الجاري على ملعب جاسم بن حمد.

واستدعى اليوناني جورجيوس دونيس، مدرب «الأخضر»، 30 لاعبًا للتجمع في قائمة ضمت محمد العويس، حامد يوسف، عبد القدوس عطية، عبد الإله العمري، حسان تمبكتي، علي لاجامي، سلطان تنكر، عبد الله الخطيب، نواف بوشل، محمد محزري، سعود عبد الحميد، محمد أبو الشامات، متعب الحربي، فارس عابدي، مصعب الجوير، مختار علي، محمد كنو، زياد الجهني، عبد الله الخيبري، ناصر الدوسري، عبد الملك العييري، سلطان مندش، محمد القحطاني، مروان الصحفي، محمد الكويكبي، أحمد الغامدي، تركي العمار، عبد الله الحمدان، فراس البريكان، وعبد الله آل سالم.