تشافي: عودة دي يونج إضافة قوية

أوضح الإسباني تشافي هرنانديز، مدرب المنتخب الهولندي الأول لكرة القدم، الإثنين، أن عودة فرينكي دي يونج تمثل دفعة قوية في سعي زملائه ​لتصدر مجموعته بدوري الأمم الأوروبية، والتأهل إلى دور الثمانية.

وقال تشابي، الذي درب دي يونج في برشلونة خلال الفترة من 2021 إلى 2024: «إنه يعرف رؤيتنا وأفكارنا، ويجب أن يكون له دور مهم معنا على ⁠أرض الملعب، أريد أن أرى شخصيته، فهو ‌أحد قادة الفريق، ويتمتع بخبرة ‌كبيرة».

وتعود آخر مباراة خاضها دي يونج، الذي عانى من تكرار الإصابات، مع منتخب بلاده في كأس العالم 2026، وغاب عن المباريات الأربع في دوري الأمم التي جمع فيها المنتخب الهولندي ثماني نقاط ليتقاسم صدارة المجموعة الثانية مع اليونان.

ومن المتوقع أن ​يعود دي يونج، صاحب الـ29 عامًا، إلى دور صانع الألعاب الذي تألق فيه جوي فيرمان، ‌في فوز هولندا ذهابًا وإيابًا على صربيا، والتعادل 2ـ2 في اليونان.

وعن ذلك، أضاف المدرب الإسباني: «قالوا في إسبانيا ‌إن إنيستا وأنا لا يمكننا اللعب معًا لأننا متشابهان جدًا في أسلوبنا ونهجنا، ⁠هل يمكنك ⁠أن تتخيل ذلك؟ فرينكي لن يكون اكتشافًا جديدًا بالنسبة لي، هو لاعب من الطراز الرفيع، يمكنه اللعب في أيّ مركز، لعب ظهيرًا لبضع دقائق في فوز برشلونة على أتلتيكو مدريد، لاعب من الطراز الرفيع».

ويتأهل الفريقان المتصدران للمجموعة إلى دور الثمانية، مارس المقبل.

ويضمن الفوز على اليونان، الجمعة المقبل، في ملعب يوهان كرويف، لهولندا مكانًا في هذه المرحلة.