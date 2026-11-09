الإثنين.. الاتحاد يعود وشراحيلي خيار

يدخل أحمد شراحيلي، مدافع فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، حسابات مدربه الألماني ينز فيسينج، بدءًا من مواجهة الخليج في الجولة الـ 14 من دوري روشن السعودي، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وتعرض شراحيلي لتمزق في وتر العضلة الشظوية الطويلة بالكاحل الأيسر أثناء تنفيذه برنامجًا تحضيريًا فرديًا، مطلع يوليو الماضي، مع مدربه الشخصي في موضع لم يسبق له التعرض فيه للإصابة من قبل.

وكان شراحيلي قد عاد تدريجيًا إلى المشاركة في الموسم الماضي، بعد إجرائه عملية جراحية في الرباط الصليبي، إذ خاض 20 مباراة في مختلف المسابقات، علمًا بأن ظهوره الأخير بقميص «النمور» يعود إلى 4 مايو الماضي.

إلى ذلك، يعود اللاعبون، الإثنين، من إجازة خمسة أيام، عقب الخسارة 1ـ4 أمام العين الإماراتي في الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

ويفتقد الاتحاد في فترة التوقف الدولبة الجارية 6 لاعبين نظير ارتباطاتهم مع منتخباتهم وهم المغربي يوسف النصيري والسنغالي ديون لوبي ومختار علي وفارس عابدي وأحمد الغامدي ومروان الصحفي.