الخليج.. جوميز يمدد الإجازة 4 أيام

مدد البرتغالي جوزيه جوميز، مدرب فريق الخليج الأول لكرة القدم، إجازة لاعبيه أربعة أيام أخرى، لتنتهي 14 نوفمبر الجاري، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وبيّن المصدر ذاته، أن جوميز يسعى إلى منح اللاعبين مزيدًا من الراحة بعد المجهود الذي بذلوه خلال الفترة الماضية، واستغلال فترة التوقف الدولية لالتقاط اللاعبين الأنفاس قبل استئناف المباريات.

وكان الجهاز الفني منح اللاعبين في وقت سابق إجازة تنتهي 10 نوفمبر، قبل قرار التمديد لتوفير أكبر قدر من الاستشفاء وتفادي الإجهاد.

ويعود الخليج، بعد استئناف المباريات بمواجهة الخلود، لحساب الجولة الـ 13 من دوري «روشن»، على أن تنتظر الإدارة موعد إعلان رابطة دوري المحترفين المواعيد النهائية للجولات خلال اليومين المقبلين.

ويقف الخليج، في المرتبة التاسعة في قائمة الترتيب، برصيد 15 نقطة، فاز في 3 مباريات وتعادل في 6 وخسر ثلاث مباريات.