طرح تذاكر تجريبيتي الأخضر في قطر

طرحت اللجنة المنظمة للمواجهات التجريبية الدولية في قطر، الإثنين، تذاكر المباريات التي تستضيفها الدوحة يومي 13 و17 نوفمبر الجاري.

ويخوض المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، الجمعة المقبل 13 نوفمبر، مباراة تجريبية أمام كوريا الجنوبية عند الـ05:30 مساء على ملعب جاسم بن حمد، فيما يلتقي المنتخب القطري أمام نظيره الأسترالي عند الـ 05:45 مساء على ملعب عبد الله بن خليفة في اليوم ذاته.

وتتواصل المواجهات الثلاثاء 17 نوفمبر، حين يلتقي المنتخب القطري نظيره الكوري الجنوبي عند الـ 05:00 مساءً على ملعب عبد الله بن خليفة، فيما يلتقي الأخضر السعودي منتخب أوزبكستان عند الـ 06:30 مساءً على ملعب جاسم بن حمد.

وحددت اللجنة المنظمة أسعار التذاكر بثلاث فئات، الأولى بـ30 ريالًا قطريًا، والثانية بـ15 ريالًا، فيما تبلغ قيمة تذاكر المشجعين من ذوي الإعاقة 10 ريالات قطرية، على أن يتم البيع حصريًا عبر الموقع الإلكتروني www.roadtoqatar.qa.

وأوضحت اللجنة في بيان أن التذاكر ستكون رقمية ومتاحة عبر التطبيق الرسمي RoadtoQatar، بحد أقصى ست تذاكر للشخص الواحد، فيما يمكن للمشجعين من ذوي الإعاقة طلب التذاكر عبر البريد الإلكتروني [email protected].