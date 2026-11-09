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سهام داكار

2026.11.09 | 04:30 pm
احتضن ملعب عبد الله واد، ديامناديو، في السنغال، انطلاق منافسات الرماية بالسهام فردي، وذلك ضمن دورة الألعاب الأولمبية للشباب داكار 2026 (رويترز)
سهام داكار

سهام داكار

سهام داكار

سهام داكار