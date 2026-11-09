كأس العرب الشاطئية.. المغرب يُتوّج باللقب

خطف المنتخب المغرب الأول لكرة القدم الشاطئية، الإثنين، وللمرة الأولى في تاريخه، لقب النسخة الخامسة من بطولة كأس العرب للكرة الشاطئية، المنظمة من قبل الاتحاد العربي للعبة، باستضافة نظيره المصري.

وتفوق المنتخب المغربي في المباراة النهائية على نظيره الموريتاني بنتيجة 6ـ5، في لقاءٍ احتضنته مدينة بورسعيد المصرية.

وسلّم الدكتور رجاء الله السلمي، الأمين العام للاتحاد العربي للعبة، ومحمد الشربيني، عضو الاتحاد المصري، كأس البطولة للفريق الفائز.

وحصل أمحمد منار، حارس مرمى منتخب المغرب على جائزة أفضل حارس في البطولة، والشيخ بلخير، لاعب موريتانيا، على جائزة أفضل لاعب، بينما حصد محمد الصالح، مهاجم لبنان، لقب هداف البطولة، برصيد ثمانية أهداف.

وشارك في البطولة ثمانية منتخبات، هي: المغرب وموريتانيا ومصر ولبنان والسعودية وعمان والعراق وليبيا، وشهدت تسجيل 117 هدفًا في 15 مباراة.