راؤول يقود ريال أوفييدو إلى 2028

عُيّن راؤول جونزاليس، نجم فريق ريال مدريد الأول لكرة القدم السابق، مدربًا لريال أوفييدو، الناشط في دوري الدرجة الثانية الإسباني، بموجب عقد يمتد حتى يونيو 2028، وفقًا لما أعلنه النادي، الإثنين.

وقال النادي في بيان رسمي: «توصل ريال أوفييدو إلى اتفاق مع راؤول لتولي منصب مدرب الفريق الأول حتى يونيو 2028».

وجاء تعيين راؤول عقب إقالة المدرب خوليان كاليرو، الإثنين، في ظل احتلال الفريق المركز التاسع في جدول الترتيب، بعدما هبط من دوري الدرجة الأولى «لا ليجا» في الموسم الماضي.

وفي أول تصريح له عقب توليه المهمة، قال راؤول، في مقطع فيديو نشره النادي عبر حساباته على منصة «إكس»: «طريقتي في فهم كرة القدم تقوم على احترام إمكانات اللاعبين ومواهبهم، مع مطالبتهم ببذل مجهود دون شروط».

وأضاف: «يتعين على الفريق القتال من الدقيقة الأولى وحتى صافرة النهاية من أجل تحقيق الفوز، حتى يشعر المشجعون بالفخر بأدائه».

ويبلغ راؤول من العمر 49 عامًا، وسبق له الإشراف على تدريب فريق ريال مدريد الرديف بين عامي 2019 و2025.

وفي مسيرته لاعبًا، يُعد راؤول أحد أبرز أساطير النادي الملكي، بعدما توج معه بستة ألقاب في الدوري الإسباني وثلاثة ألقاب في دوري أبطال أوروبا، قبل أن يخوض تجارب احترافية مع شالكة الألماني والسد القطري ونيويورك كوزموس الأمريكي.

كما مثّل راؤول المنتخب الإسباني في 102 مباراة دولية، سجل خلالها 44 هدفًا بقميص «لا روخا».