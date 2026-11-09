رئيس البايرن: مرض موسيالا يعيق استعادة مستواه

شكك أولي هونيس، الرئيس الفخري لنادي بايرن ميونيخ الألماني، في قدرة جمال موسيالا، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم، على استعادة مستواه المعهود مرة أخرى، بعد تشخيص إصابته باضطراب عصبي.

وكان موسيالا، الذي بات قريبًا من التعافي والعودة إلى الملاعب، سقط مغشيًا عليه مرتين خلال أيام قليلة في أغسطس الماضي، إحداهما بعد ست دقائق فقط من مشاركته بديلًا في الفوز على هايدنهايم بنتيجة 4ـ2 تجريبيًا، وكشفت الفحوص لاحقًا عن إصابته باضطراب عصبي.

وأصيب موسيالا بكسر في ساقه خلال كأس العالم للأندية 2025، ما أدى إلى غيابه عن نصف الموسم الماضي، قبل أن يعود أوائل 2026.

ولم يقدم اللاعب أداء جيدًا مع المنتخب الألماني في مونديال 2026، إذ ودع بطل العالم أربع مرات البطولة مبكرًا، كما غاب عن الملاعب منذ سبتمبر الماضي، بسبب تعرضه لإصابة في عضلات الفخذ الخلفية.

وقال هونيس لإذاعة «بي.آر» البافارية، الإثنين: «نحن نواجه معضلة في هذه الحالة. إنه يعاني من مرض لا يمكن علاجه ببساطة، لكن يمكن السيطرة عليه إلى حد ما باستخدام الأدوية».

وأضاف: «لكن هل سيكون بالأداء نفسه الذي كان يتمتع به.. ماذا لو رأى بايرن أن اللاعب لم يعد قادرًا على تقديم ما ينص عليه عقده».

ولا يزال موسيالا بعيدًا كل البعد عن مستواه المعهود قبل عام 2025، الذي شهد فوزه بالحذاء الذهبي لأفضل هداف بالمشاركة في بطولة أوروبا 2024.

ومن جانبه، يرى لوثار ماتيوس، القائد السابق لبايرن ميونيخ والمنتخب، أن تصريحات هونيس هي وسيلة لتحفيز اللاعب،

وقال لشبكة «سكاي»: «هونيس يوجه إليه انتقادًا مبطنًا ويحاول استفزازه قليلًا. فالأمر لا يقتصر على إحاطته بالحماية المفرطة، بل يشمل أيضًا تعريضه لبعض التحديات والصعوبات، وهو جزء من عملية التطور».

وأضاف: «بهذا التصريح، كان أولي يسعى عمدًا إلى استثارة رد فعل منه. ولو كنت مكان جمال، لكان ذلك حافزًا كافيًا بالنسبة لي لأثبت له أنني عدت إلى مستواي. وهذا بالتأكيد سيسعده».