القادسية أول ناد سعودي ينافس على جائزة الاستقطاب العالمية

ترشَّحت شركة نادي القادسية لجائزة «أفضل فريق لاستقطاب اللاعبين لعام 2026»، التي تقدمها منصة «ترانسفير روم» العالمية، ليصبح بذلك أول نادٍ سعودي يدخل قائمة هذه المنافسة.

وأعلنت «ترانسفير روم» قائمة الترشيحات خلال فعالياتها في لشبونة، العاصمة البرتغالية، بالتزامن مع بلوغ المنصة الرقمية حاجز 10 آلاف صفقة منجزة عبر سوقها.

وأطلقت «ترانسفير روم» النسخة الأولى من جوائزها، التي تستهدف تكريم التميز في مختلف مجالات صناعة كرة القدم، ومن بينها العمل الإداري والفني المرتبط بسوق الانتقالات، وتحديدًا استقطاب اللاعبين وتكوين الفرق.

وضمت قائمة المرشحين لفئة أفضل فريق استقطاب لاعبين «Recruitment Team of the Year» عشرة أندية، هي القادسية، وأتلتيكو مدريد الإسباني، وآيندهوفن الهولندي، وشتوتجارت الألماني، وكلوب بروج البلجيكي، وسندرلاند الإنجليزي، وفلامنجو البرازيلي، وأورلاندو سيتي الأمريكي، وفيكينج النرويجي، ودينامو زغرب الكرواتي.

ومن المقرر تنظيم حفل توزيع الجوائز، الإثنين، في مدينة إستوريل البرتغالية، ضمن خمس فئات تشمل أفضل وكالة لاعبين، وفريق إدارة الإعارات، وفريق الاستقطاب، والذكاء والابتكار، وقائد العام.

وتُختار القوائم المرشحة والفائزون عبر تصويت العاملين والخبراء في قطاع صناعة كرة القدم.

وتسلط فئة استقطاب اللاعبين الضوء على جهود فرق العمل داخل الأندية في اكتشاف المواهب والتخطيط للتعاقدات، بما يتوافق مع الاحتياجات الفنية والاستراتيجيات الرياضية طويلة المدى، إلى جانب مراعاة الجوانب المالية.

وتُعد «ترانسفير روم» منصة رقمية متخصصة في سوق انتقالات كرة القدم، تأسَّست عام 2016، وتربط الأندية ووكلاء اللاعبين، وتوفر أدوات للبحث عن اللاعبين وتسويقهم والتواصل بشأن صفقات الانتقال والإعارة. وتضم شبكتها أكثر من 800 نادٍ في أكثر من 130 دوريًا.