الاتحاد يلغي معسكر يناير

صرف نادي الاتحاد النظر عن تنظيم معسكر تدريبي لفريقه الأول لكرة القدم مطلع العام الجديد، بحسب مصادر خاصة بـ «الرياضية»، بعد الجدولة الجديدة لمباريات دوري روشن السعودي، التي نقلت أربع جولات إلى شهر يناير المقبل.

وخطط الاتحاد، في وقت سابق، لاستغلال فترة تنظيم السعودية كأس آسيا 2027 في إجراء معسكر خارجي للفريق، تحتضنه مدينة ماربيا الإسبانية.

لكن الجدولة الجديدة للموسم، في ضوء إعادة جدولة البطولة الآسيوية، دفعت النادي إلى إلغاء خطته.

وأصدرت رابطة دوري المحترفين السعودي، مساء الإثنين، الروزنامة المحدّثة للموسم الجاري. وبموجبها، تُلعَب الجولات 18 و19 و20 و21 خلال يناير، مع جزء من الجولة الـ 17.

واحتل الاتحاد، الذي يدربه الألماني ينز فيسينج، المركز الـ 4، قبل التوقف الجاري، برصيد 24 نقطة من 11 جولة. وتأجلت للفريق مباراة الشباب، من الجولة التاسعة، التي نقلتها الرابطة إلى 21 ديسمبر المقبل.