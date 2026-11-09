«SRMG» تتوج بجائزتين عن الابتكار التقني والرياضي

حصلت المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام «SRMG» على اثنتين من جوائز «ASBU BroadcastPro Awards 2026»، التي أُعلنت نتائجها خلال حفل نُظم في مدينة دبي الإماراتية، الخميس الماضي، بفوز «الشرق بلومبرغ» بجائزة «التميّز في التطبيق التقني لعام 2026»، فيما نال مشروعها الرياضي الرقمي «GOAT» جائزة «أفضل مبادرة رياضية لعام 2026»، في إنجاز يعكس تميز المجموعة في مجالي التقنيات الإعلامية والابتكار الرقمي.

ويؤكد هذا التتويج المزدوج نجاح استراتيجية المجموعة في الاستثمار في البنية التحتية الإعلامية المتطورة وتطوير منتجات رقمية متخصصة، تجمع بين الخبرة التحريرية والتقنيات الحديثة، وتواكب التحولات المتسارعة في صناعة الإعلام والبث والمحتوى الرياضي على مستوى المنطقة.

وتُعد جوائز «ASBU BroadcastPro Awards» من أبرز الجوائز المتخصصة في صناعة البث والإعلام والإنتاج الرقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وقد وصلت العام الجاري إلى نسختها الـ 16، لتواصل تكريم المؤسسات والمشاريع التي تسهم في تطوير القطاع من خلال الابتكار والتميز في المحتوى والتقنيات والتجارب الإعلامية.

وجاء الفوز بالجائزتين في ظل منافسة مع مشاريع ومؤسسات إعلامية وتقنية بارزة في المنطقة، إذ تفوق مشروع «الشرق بلومبرغ» على خمسة مشاريع أخرى وصلت إلى القائمة النهائية لفئة التميز في التطبيق التقني، من بينها مشاريع لمنصة «TOD by beIN» وشبكة «Rudaw Media Network».

وفي فئة أفضل مبادرة رياضية، تفوق «GOAT» على مبادرات وصلت إلى القائمة النهائية، من بينها مشاريع لرابطة الدوري السعودي للمحترفين ومنصة «STARZPLAY» ورابطة المحترفين الإماراتية.

وفازت «الشرق بلومبرغ» بجائزة «التميّز في التطبيق التقني» عن مشروع منشأة البث والإنتاج الإعلامي في مركز الملك عبد الله المالي «KAFD Broadcast Facility» بالرياض، الذي يمثل خطوة استراتيجية في تطوير عمليات شبكة الشرق وتعزيز قدراتها التقنية والإنتاجية.

ويضم المقر الجديد، الذي انطلقت منه عمليات البث في يونيو 2026، أربعة استوديوهات متعددة الاستخدامات وغرفتي أخبار متطورتين، إلى جانب منظومة متكاملة للتحكم والإنتاج والمونتاج وإدارة المحتوى والبث. وتعتمد المنشأة على بنية تقنية متقدمة قائمة على بروتوكول «SMPTE ST 2110»، وتقنيات التصوير الروبوتي والإنتاج الافتراضي والواقع المعزز، بما يعزز مرونة العمليات وجودة الإنتاج التلفزيوني والرقمي.

ومن أبرز إنجازات المشروع نجاح شبكة الشرق في الانتقال من منشآتها السابقة في مركز دبي المالي العالمي إلى مقرها الجديد بالرياض، مع الحفاظ على استمرارية البث المباشر دون انقطاع، في خطوة تعكس مستوى التخطيط والتكامل الهندسي والتشغيلي الذي تطلبه المشروع.

ويؤكد هذا الفوز مكانة «الشرق بلومبرغ» في تبنّي أحدث تقنيات البث والإنتاج الإعلامي، بما يدعم قدرتها على تقديم تغطيات اقتصادية ومالية متخصصة، ومحتوى متعدد المنصات يلبي احتياجات الجمهور وصنّاع القرار والمستثمرين.

أما الإنجاز الآخر بفوز مشروع «GOAT» التابع للمجموعة السعودية للأبحاث والإعلام بجائزة «أفضل مبادرة رياضية لعام 2026»، فيأتي تقديرًا لتميزه في تقديم تجربة رياضية رقمية تجمع بين الأخبار والتغطيات المباشرة والتحليلات ومقاطع الفيديو وبيانات المباريات ضمن منصة واحدة.

وأطلقت المجموعة تطبيق «GOAT» في يناير 2026، لتقديم تجربة تضع المشجع في قلب الحدث، من خلال الأخبار العاجلة والتحديثات الفورية ونتائج المباريات والمحتوى المرئي، مع تركيز خاص على كرة القدم ودوري روشن السعودي، إلى جانب أبرز البطولات والمسابقات العالمية.

ويستفيد المشروع من الخبرات التحريرية والمحتوى الرياضي الذي تقدمه العلامات الإعلامية التابعة للمجموعة، ومن بينها «الرياضية» و«الشرق الأوسط» و«الشرق رياضة» و«سبورت 24»، كما يوظف البيانات والتقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي لتطوير تجربة المستخدم وتقديم محتوى أكثر ارتباطًا باهتماماته.

ويعكس فوز «GOAT» توجه المجموعة نحو تطوير منتجات إعلامية رقمية مبتكرة تستجيب لتغير سلوك الجماهير الرياضية، وتواكب النمو المتسارع الذي يشهده القطاع الرياضي في المملكة العربية السعودية والمنطقة.

ويمثل الفوز بالجائزتين محطة جديدة في مسيرة المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام، ويعكس تكامل استثماراتها في تطوير البنية التحتية الإعلامية والابتكار في المنتجات الرقمية، بما يجمع بين التميز التقني وجودة المحتوى وتجربة المستخدم.

ويؤكد هذا الإنجاز التزام المجموعة بتطوير منظومة إعلامية متكاملة تواكب التحولات في صناعة الإعلام والرياضة، وتعزز حضورها الإقليمي والدولي، انطلاقًا من المملكة العربية السعودية إلى المنطقة والعالم.