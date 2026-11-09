أليسون يبحث عن عقد جديد مع ليفربول

يبحث الحارس الدولي البرازيلي أليسون بيكر عن مواصلة المشوار مع فريق ليفربول الإنجليزي الأول لكرة القدم لما بعد نهاية الموسم الجاري، داعيًا الإدارة إلى توقيع عقد جديد معه.

ولعب أليسون «34 عامًا» دورًا محوريًا في تتويج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي عامي 2020 و2025، ودوري أبطال أوروبا 2019، منذ انضمامه قادمًا من روما الإيطالي 2018.

وخاض أليسون 347 مباراة بقميص «الحمر»، محرزًا سبعة ألقاب حتى الآن. وينتهي عقده في ختام الموسم الجاري، وارتبط اسمه بالرحيل في الفترة الماضية، لكنه أبدى رغبته في مواصلة مشواره في «ميرسيسايد» من خلال توقيع عقد جديد.

وقال أليسون عقب فوز ليفربول على كريستال بالاس 3ـ1 الأحد في الدوري: «نعم أريد البقاء، هذا ما أفكر فيه. أنا أركز على خوض كل مباراة، لكني سعيد بالبقاء».

وأضاف: «الأمر يعتمد على الكثير من الجوانب والظروف المختلفة. لكن رغبتي هي البقاء. أنا سعيد هنا وعائلتي سعيدة هنا. ما زلت متعطشا للألقاب ولتقديم مستويات جيدة. ما زلت أريد اللعب في أعلى مستوى لأطول فترة ممكنة، بالتالي، هذا ما أفكر فيه».

وأعرب المدرب الإسباني لليفربول أندوني إيراولا أخيرًا عن أمله في أن يتمكن الحارس البرازيلي من «الاستمرار لفترة أطول» مع فريقه.

وكشف أليسون: «وكيلي يتحدث مع النادي» بعد صيف شهد تكهنات حول انتقال محتمل إلى يوفنتوس الإيطالي.

وأكد الحارس المخضرم قيمته مجددًا من خلال أداء مميز أسهم في فوز ليفربول على بالاس، لكن الجورجي جيورجي مامارداشفيلي يترقب فرصته بديلًا لأليسون، فيما من المنتظر أن ينضم الحارس الشاب البلجيكي لوكا بروخمانس إلى ليفربول قادمًا من خنك العام المقبل.