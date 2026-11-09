رسميًا.. الدوري يعود بالكلاسيكو.. وديربي الرياض يفتتح 2027

أصدرت رابطة دوري المحترفين السعودي الروزنامة المحدَّثة للموسم الجاري، مساء الإثنين، كاشفةً عن تحديد 20 نوفمبر الجاري موعدًا لمواجهة الكلاسيكو بين فريق الأهلي الأول لكرة القدم وضيفه النصر، المؤجّلة من الجولة التاسعة، بينما اختارت 21 ديسمبر المقبل للمواجهتين الأخريين المؤجلتين من الجولة ذاتها، الرياض ضد الهلال، والاتحاد ضد الشباب، في حين يلعب أبها والخلود، في 7 من الشهر ذاته، مباراتهما المؤجلة من الجولة العاشرة.

وبعيدًا عن المؤجّلات الأربع، تعود جولات دوري روشن السعودي بمباريات الجولة الـ 13، من 26 إلى 28 نوفمبر.

وتُلعَب خلال ديسمبر الجولات الثلاث الـ 14 والـ 15 والـ 16، وثلاث مبارياتٍ من الجولة الـ 17، التي تبدأ في 31 من الشهر ذاته وتُستكمَل في 1 و2 يناير 2027.

وتجري في يناير أربع جولاتٍ كاملة، من الـ 18 وحتى الـ 21، بعد استكمال مباريات الجولة الـ 17.

واستهدفت مراجعة روزنامة الموسم الجاري الاستفادة من المساحات الزمنية الإضافية، التي وفّرها تأجيل كأس آسيا 2027. وأسفر ذلك عن توزيع الجولات بصورة أكثر توازنًا، كما ذكرت الرابطة في بيانٍ لها الأحد، بما «يسهم في تخفيف ضغط المباريات وتحسين فترات الراحة والاستشفاء أمام اللاعبين، خاصةً خلال المراحل الحاسمة من الموسم، مع مراعاة الالتزامات المحلية والخارجية ومتطلبات العدالة التنافسية».

وستعلن الرابطة لاحقًا عن مواعيد مباريات الجولات التي تُلعَب في باقي أشهر الموسم. لكنها كشفت، في بيانها، عن استقرارها على تنظيم أربع جولات في فبراير، واثنتين في مارس، الذي يشهد فترة توقف دولي، وثلاثٍ في إبريل، وأربعٍ في مايو.

وبعد مراجعة الروزنامة وإعادة توزيع الجولات، انخفض عدد جولات الشهرين الأخيرين من الموسم إلى 7 بدلًا من 11.

وارتفع متوسط الراحة بين المباريات للأندية المشاركة في البطولات الخارجية إلى 4.8 يوم، مقارنة بنحو 3.4 يوم خلال الفترة الماضية. بذلك، تقاربت متوسطات الراحة بين المشاركين خارجيًا وباقي أندية المسابقة.

وشهِدت عملية المراجعة عقد ورش عمل مع جميع الأندية، استعرضت التوزيع المقترح للجولات، ومناقشة الاعتبارات المرتبطة بالمشاركات المختلفة، وفترات الراحة، ومتطلبات السفر، والاستماع إلى ملاحظات الأندية ومرئياتها ودراستها ضمن المتطلبات التنظيمية والتشغيلية للمسابقة.

ونٌقِلَت مباراتان مؤجلتان إلى 21 ديسمبر للاستفادة من فترة إجراء مباريات كأس السوبر السعودي، الذي لا تخوض أطراف المؤجلتين منافساته. فيما تحدد الأول من يناير موعدًا لديربي الرياض، بين النصر والهلال، على ملعب «الأول بارك»، ضمن الجولة الـ 17.

وبسبب تزامن بعض المباريات المعاد جدولتها مع برامج صيانة وزراعة محدّدة مسبقًا في عدة ملاعب، نقلت الرابطة خمس مواجهاتٍ إلى مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة، بواقع مباراة من ملعب التعاون، تجمع التعاون والفتح، واثنتين من مدينة المجمعة الرياضية، إحداهما بين الفيصلي والدرعية والأخرى بين الفيحاء والفتح، واثنتين من ملعب نادي الحزم، إحداهما بين الحزم والنصر والأخرى بين الخلود والخليج.

وكانت «الرياضية» قد كشفت السبت والأحد، نقلًا عن مصادر خاصة، عن مواعيد الجولات المقبلة، من الـ 13 إلى الـ 21، بعد إعادة الجدولة، التي أجرتها الرابطة، وكذلك مواعيد المؤجّلات، من الجولتين الـ 9 والـ 10.