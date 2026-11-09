من الخشبة إلى الشارع.. «موسم الرياض» يرسم إيقاع المدينة

تحولت مناطق موسم الرياض إلى مساحات مفتوحة للإبداع وتلاقي الثقافات، بعد مضي أكثر من أسبوعين على انطلاق النسخة السابعة في 21 أكتوبر الماضي، لتتشكل ملامح المشهد عبر عروض مسرحية تستقطب نجوم الخليج والعالم العربي، وحفلات غنائية تعيد أسماء بارزة إلى جمهورها، وفنون حية ترافق الزوار، فيما تستعد العاصمة لاستقبال إنتاجات وعروض عالمية جديدة.

وفي «بوليفارد سيتي»، تقدم المسارح أعمالًا خليجية ومصرية تتناول العلاقات الاجتماعية والصراعات النفسية والمفارقات الإنسانية، متخذة من الكوميديا مدخلًا لموضوعات قريبة من الحياة اليومية.

وبدأت العروض بمسرحية «شوقر دادي» في 22 أكتوبر على مسرح بكر الشدي، بقيادة الفنان حسن البلام، وبمشاركة أحمد العونان وزهرة عرفات ومحمد الرمضان وفوز الشطي ونخبة من الفنانين.

وتتناول المسرحية حكاية «نوح» الذي يواجه، في ذكرى ميلاده الـ 50، نظرة مختلفة من المحيطين به، ضمن مواقف كوميدية عن العمر والعلاقات الاجتماعية. ودفع الإقبال الجماهيري إلى تمديد عروضها حتى 31 أكتوبر.

وعلى مسرح محمد العلي، انطلقت في اليوم التالي مسرحية «أنا مش عارفني»، بمشاركة عمرو يوسف وأسماء جلال وبيومي فؤاد، وامتدت عروضها حتى مطلع نوفمبر. وتضع القصة بطلها أمام ماضيه وعيوبه ومخاوفه، في معالجة تجمع الكوميديا بالمواقف الإنسانية.

واستقبل المسرح نفسه «السادة الأعضاء» من 5 إلى 9 نوفمبر، من بطولة أكرم حسني وبيومي فؤاد وآية سماحة، وسط إقبال رفع لافتة «كامل العدد» في العروض الأولى. وترتكز المسرحية على تحول مخاوف الإنسان وصراعاته الداخلية إلى شخصيات تواجهه، في تجربة كوميدية تعتمد الخيال والمفارقات.

ويستقبل مسرح بكر الشدي «في حتة تانية» من 11 إلى 15 نوفمبر، في عودة لأحمد مكي إلى المسرح، بمشاركة مصطفى غريب ومصطفى خاطر. ويتناول العمل حكاية كاتب موهوب بين شغفه بالفن وإغراء الشهرة وضغوط الصناعة، مناقشًا العلاقة بين الإبداع ومتطلبات النجاح.

وتنطلق «علمي علوم» في 13 نوفمبر لأربعة أيام على مسرح محمد العلي، بمشاركة دينا الشربيني وسيد رجب ومحمد أسامة «أوس أوس» وأحمد عبد الوهاب. ويدور العمل حول فنانة استعراضية تنتحل مع فرقتها شخصيات علماء لإنقاذ مؤتمر علمي عالمي، فتتوالى المواقف الكوميدية.

وفي 19 نوفمبر، تنطلق مسرحية «دكان الألعاب» على المسرح العالمي في «بوليفارد سيتي»، بمشاركة شجون الهاجري وبدر الشعيبي ومحمد الشعيبي ونخبة من نجوم المسرح الخليجي. وتمزج الموسيقى والغناء والاستعراض والمغامرة في متجر ألعاب قديم تدب فيه الحياة، مقدمة تجربة عائلية تتجاوز المسرح الحواري.

ويشمل البرنامج المسرحي للموسم، «الديناصور» لأحمد حلمي يصور الانتقال بين الماضي والمستقبل في عالم تقوده تقنيات الذكاء الاصطناعي، و«إعمل معروف» لشيكو.

وخلال ديسمبر، ينتظر الجمهور «برنس العالم» لمحمد إمام وميرنا، و«سك على ولادك» لإسعاد يونس، و«الدويتو» لباسل خياط ومي عز الدين، و«العمدة» لكريم عبد العزيز، وصولًا إلى «الديفا» ليسرا، ليمتد الحضور المسرحي حتى نهاية العام.

وخارج المسارح، تنقل «بوليفارد وورلد» التي افتتحت في 30 أكتوبر، الفنون إلى تجربة الزوار اليومية، فالأزياء والإيقاعات والرقصات الشعبية والعروض المتجولة تعبر عن ثقافات الوجهات، وتكمل عمارتها وأسواقها ومطاعمها.

وتشمل التجارب فنونًا عربية وآسيوية وأوروبية وإفريقية، من التراث السعودي إلى ثقافات تركيا واليابان والصين والهند والمغرب وإسبانيا والمكسيك وغيرها. ويتنقل الزائر بين أنماط الموسيقى والأزياء والأداء الحي، في تجربة ثقافية مفتوحة يتعرف خلالها على ملامح الشعوب وتعبيراتها الفنية.

وفي «شتاء الديرة»، التي انطلقت في الأول من نوفمبر، تحضر الفنون التراثية السعودية ضمن تجربة تجمع تاريخ الرياض وموروثها والأنشطة المعاصرة، عبر الأسواق والساحات التاريخية والعروض الحية والفعاليات الشعبية.

وشهد الافتتاح مسيرة من منتزه الديرة مرورًا بشارع العطايف إلى ساحة القيصرية، استحضرت هوية المكان وسط تفاعل الزوار. وتتوزع التجارب بين ساحتي المعيقلية والقيصرية ومجلس الديرة ومسرحها، ببرنامج يجمع الفنون الشعبية والحرف التقليدية والأنشطة الثقافية.

وغنائيًا، شهد الموسم عودة فضل شاكر إلى الحفلات الجماهيرية بعد غياب 14 عامًا، عبر حفلتي «عودة الغايب» يومي 22 و23 أكتوبر على مسرح أبو بكر سالم في «بوليفارد سيتي»، وسط استقبال جماهيري كبير.

وشارك في الأمسية نجله محمد شاكر، وظهرت الفنانة نوال في دويتو معه، ليستعيد الجمهور مجموعة من أشهر أعماله، في لقاء جمع الحنين والمفاجآت الفنية.

وفي 6 نوفمبر، أحيا عبادي الجوهر على مسرح محمد عبده أرينا «جلسة فنية»، بمشاركة الفنانة ناتاشا، مقدمًا أعماله الطربية المعروفة وعزفه على العود.

وتتواصل الأمسيات يومي الخميس والسبت المقبلين، 12 و14 نوفمبر، مع راشد الماجد على المسرح ذاته، بقيادة المايسترو وليد فايد للفرقة الموسيقية. وجاء الإعلان عن الليلة الثانية استجابة للإقبال ونفاد تذاكر الحفل الأول.

وتتسع الفنون الحية مع افتتاح «وندر جاردن» في 18 نوفمبر، حيث تتكامل العروض المتجولة والمؤثرات البصرية والموسيقى مع التجارب العائلية، في فضاءات توظف الحركة والإضاءة لتقديم تجربة متعددة الحواس.

كما تستضيف الرياض عبر موسمها الزاخر بالفعاليات المتنوعة، مهرجان «الإثنوسبورت» الثقافي القادم من تركيا، في الفترة من 19 إلى 28 نوفمبر، جامعًا الرياضات التقليدية والموسيقى والرقصات الشعبية والحرف اليدوية. وتشمل فعالياته عروضًا موسيقية وفلكلورية دولية وأنشطة للحرف والثقافات المشاركة، ليعرّف الجمهور بالهوية التاريخية والاجتماعية من خلال الفنون.

وبين خشبات «بوليفارد سيتي»، وشوارع «بوليفارد وورلد»، وساحات «شتاء الديرة»، والتجارب المرتقبة في «وندر جاردن»، ومهرجان «الإثنوسبورت» الثقافي، يرسم الموسم خريطة تتجاوز الحدود بين المسرح والغناء والفنون الشعبية والبصرية. وتتجاور هذه التجارب، لكل منها جمهورها وخصوصيتها، لتجعل الإبداع حاضرًا في أنحاء العاصمة وتمنح مشهدها الفني تنوعًا متجددًا.