ربيع الرياض

ربيعًا من الناس، والأمن، والعطاء الكبير. هي الرياض. مدينة الشعر، والتمايل حربًا، والسيوف المصقولة، والواقفون عسكرة. مسافات النخيل، وحدود «الدروازة»، والأبواب المنقوشة حصنًا. أوّل القصور، وآخر القلاع الكُبرى. الاتساع إلى الجهات الأربع. الوجوه المصافحة للشمس، وسادة الأوقات كُلّها. مدينة التوحيد، والوحدة، والمئذنة الواحدة. مسيرة الاصطفاف في «الصفاة»، وظِلّاً في «المُربّع» الممدود، والماء الجاري في «وادي حنيفة». الحُبّ الجارف لها فصولًا، والانتماء لها اعتزازًا.

إنّها المدينة الأصعب على الطامعين، الأسهل للّينين الهيّنين العارفين بطبائع أهلها. الودودون المتحابون ناسها. الصاعقون برقًا لمن اقترب من سمائها، الموت المُعلن لمن يفكّر في تعكير صفوها. طويلة السحاب هي. الرقراق ماءً. والعلقم لمن يختبر طعمها. مدينة لا تؤكل، ولا سلام لمن يريد جرح جذعها. مملكة النفوذ، والسيطرة، وخرائط الأمان.

لقد كبرت الرياض بدءًا من عبد العزيز. وتمكّنت حكمًا من سلمان. وفيها المادّين لأيديهم ولاءً، وتشابك مصير. وفي العاصمة، اعتصام لأجل حياة، ورخاء، وأنوار لا تنقطع، وطرق فسيحة، وبيوت مُريحة، وساعات تدقّ ليلًا قبل بزوغ فجر كُل يوم. وللسكّان سكينة. والرياض، هي حضن العرب، ومنبع القوّة، ومحاضن الخير، والخيرات.

إنّ المُدن، التي لا يخاف أهلها، يعرفونها جيّدًا. والناس فيها، يؤمنون أن البيت الكبير منيع. كما، أن المُدن التي تستيقظ على فجر، وتنام على امتداد، لن يقوى عليها أحدًا، ولن تترك أبوابها مفتوحة للريح. لقد أعطت الرياض كُل المُدن معنى الابتسام في وجه الأيّام. والدنيا تُجِبُ الرياض.

مدينة كُل الكُبراء، ومن أراد أن يكبر، هي. مسيرة الثبات الممتد منذ 1902. التاريخ الأبيض المكتوب بمسيرة الشرفاء. الحقيقة، التي من شدّة وضوحها، لا يقوون على تجاوزها. ثمرة الربيع، وزهرة كُل الفصول. مدينة السلسلة في قلب «طويق»، وأكثر النبضات عدلًا. مدينة البناء، والأشجار، وحِجر اليمامة، وقصائد الأعشى.

إنّ الرياض، التي كشفت عن وجهها، لا تعرف الاختباء. والموت الذي ذاقه من استعداها ستعيده لمن يستعد. وهي تعطي الفرص للعودة للجادّة التي رسمتها بالصواب. لم تكن الرياض مدينة الصمت يومًا، وهي التي منحت الصحراء لون الربيع.