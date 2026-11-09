الفتيات .. الاتحاد يمطر شباك القنفذة بـ24 هدفا

أمطر فريق الاتحاد تحت 15 عامًا لكرة القدم للفتيات شباك القنفذة بـ24 هدفًا دون رد، في افتتاح منافسات الجولة الثانية من بطولة الاتحاد السعودي للفتيات، على ملعب أكاديمية جدة، الإثنين.

وتعد نتيجة الاتحاد أكبر انتصار في البطولة حتى الآن، بعد فوز النصر على ليجيندز بنتيجة «21ـ0»، ضمن منافسات الجولة الماضية.

وتتواصل منافسات الجولة، الثلاثاء، بست مباريات، إذ يلتقي المركز الإقليمي في جدة مع نجمة جدة، ويواجه المركز الإقليمي في المدينة المنورة فريق العلا، فيما يصطدم الهلال بالنصر، ويلعب الترجي أمام وينرز، ويلاقي المركز الإقليمي بالرياض فريق ليجيندز، وتُختتم مباريات الجولة بمباراة شعلة الشرقية والقادسية.

يُذكر أن الاتحاد توّج بلقب النسخة الماضية عن المنطقة الغربية، فيما حقق القادسية لقب المنطقة الشرقية، والنصر لقب المنطقة الوسطى.