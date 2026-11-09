بعد انضمامه بـ 24 ساعة.. رحيل مساعد مدرب منتخب مصر

أعلن باسم علي رحيله عن الجهاز الفني الجديد للمنتخب المصري الأول لكرة القدم بقيادة المدرب علي ماهر بعد نحو 24 ساعةً فقط على انضمامه، في تطوُّرٍ مفاجئ قبل مواجهتَي مالاوي ضمن تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2027.

ونشر لاعب الأهلي والمقاولون العرب السابق رسالةً عبر حسابه في «إنستجرام»، الإثنين، أكد خلالها عدم استمراره مع الجهاز الفني في منصب المدرب المساعد، دون الكشف عن أسباب الرحيل.

وكتب باسم علي: «قدر الله وما شاء فعل، أولًا وأخيرًا، الله دائمًا يختار الأفضل لأي إنسانٍ، وأنا راضٍ بحكمته، والحمد لله والشكر لله دائمًا».

وأضاف: «أتمنى من الجماهير مساندة ودعم علي ماهر والجهاز الفني، وكان من الشرف لي الوجود وسطهم، وأتمنى لهم التوفيق في المرحلة المقبلة».

وتابع: «أردت الوجود وسطهم، وتمثيل منتخب مصر، لأنه شرفٌ عظيمٌ لأي مدربٍ الوجود وتمثيل منتخب بلاده. كل التوفيق للجهاز الفني المحترم الذي يستحق الدعم والمساندة».

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم أعلن، الأحد، تشكيل الجهاز الفني الجديد للمنتخب بعد اجتماع مجلس الإدارة مع علي ماهر.

وتولى ماهر قيادة «الفراعنة» بعد توجيه الشكر لحسام حسن وجهازه المعاون عقب مراجعة تداعيات الأحداث والتوترات التي شهدتها الفترة الماضية، وما عدَّه الاتحاد المصري تأثيرًا سلبيًّا في استقرار المنتخب وصورته، وفقًا لبيانه الرسمي.

وضم الجهاز الفني المعلن محمد عبد الكريم مدربًا عامًّا، ومصطفى فتحي مدربًا لحراس المرمى، ومحمود سليم وعبد الرحمن الزغبي محلِّلين للأداء، إلى جانب دييجو جياتشينو ووائل رأفت مخطِّطي أحمالٍ، قبل رحيل باسم علي الذي كان مقرَّرًا له العمل مدربًا مساعدًا.

ولم يُعلن اتحاد الكرة حتى الآن عن الاسم الذي سيحلُّ بديلًا لباسم علي في منصب المدرب المساعد عقب رحيله المفاجئ عن الجهاز الفني.

ويستعدُّ منتخب مصر لمواجهة مالاوي 13 و17 نوفمبر الجاري، ضمن الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات.

ويتصدَّر «الفراعنة» المجموعة الثانية برصيد أربع نقاطٍ، متفوقين بفارق الأهداف على أنجولا التي تملك عددَ نقاطٍ مماثلًا، فيما تقف مالاوي ثالثةً بثلاث نقاطٍ، وتتذيَّل جنوب السودان الترتيب دون نقاط.