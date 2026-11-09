5 يكملون صفوف «الأخضر الأولمبي»

التحق خمسة لاعبين بمعسكر المنتخب السعودي تحت 23 عامًا لكرة القدم، الإثنين في الدمام، بعد فراغهم من تمثيل فرقهم في دوري الدرجة الأولى ودوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا.

وانضم إلى المعسكر، الذي انطلق الأحد، سعود سالم، وجواد آل منصور، وعدنان البشري، وسعد المطيري، ومشعل الداود، فاكتملت القائمة، المؤلّفة من 26 لاعبًا، التي استدعاها الإيطالي لويجي دي بياجو، مدرب المنتخب الأولمبي.

ويتدرّب «الأخضر» حتى 17 نوفمبر الجاري، في إطار استعداداته للاستحقاقات المقبلة، واستغلالًا لفترة التوقف الجارية.

وفي ثاني أيام المعسكر، قاد دي بياجو حصة تدريبية شمِلَت تمارين لياقية، وجملًا تكتيكية، واختُتِمَت بمناورة على كامل مساحة الملعب.

ويخوض المنتخب، في إطار تجمُّعه الجاري، مباراتين تجريبيتين أمام نظيره الكويتي، في 13 و17 نوفمبر.

وضمّت قائمة دي بياجو 26 لاعبًا، هم: يزن الرويلي، عبدالرحمن العتيبي، عبد الإله نصيف، عواد دهل، سلطان العيسى، محمد برناوي، مشعل الداود، عواد أمان، أحمد السياحي، عبدالعزيز السويلم، سعد المطيري، زياد الغامدي، سعود سالم، يوسف الحنيفيش، جواد آل منصور، عبدالعزيز الفواز، علي الحسين، إياد هوسا، صبري دهل، راكان الغامدي، عمار اليهيبي، سعد حقوي، تركي الشعيفان، سلطان هارون، عدنان البشري، وثامر الخيبري.