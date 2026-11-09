التشكيلة المثالية.. ميسي يحضر المرة الـ 18.. وحكيمي يكسر رقم إيتو

عاد الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد فريق إنتر ميامي الأمريكي الأول لكرة القدم، إلى التشكيلة المثالية العالمية، التي يُصدرها الاتحاد الدولي للاعبين للمحترفين FIFPRO، للمرة الأولى منذ 2023 والـ 18 إجمالًا، فيما أصبح الإسباني يامين يامال، جناح برشلونة، أول لاعبٍ يدخل القائمة للمرة الثانية وهو لا يزال في سن المراهقة.

وتُعدُّ هذه التشكيلة، التي بدأ تنظيمها في 2005، الوحيدة التي يختارها اللاعبون المحترفون حصريًّا تقديرًا لزملائهم الذين أثاروا إعجابهم أكثر من غيرهم. وقد شارك في تصويت العام الجاري 19806 لاعبين من 73 دولةً.

ودخل ميسي التشكيلة 15 مرةً مع برشلونة، واثنتين مع باريس سان جيرمان. ويأتي خلفه البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، بـ 15 مرةً، آخرها 2021، علمًا أنه كان حاضرًا ضمن المرشحين الـ 26 النهائيين لنسخة 2026.

وفي المركز الثالث والرابع يحلُّ الإسبانيان سيرجيو راموس وأندريس إنييستا، نجمَا ريال مدريد وبرشلونة السابقان، بـ 11 مرةً، وتسع مراتٍ تواليًا.

وعلى الرغم من تتويجه بجائزة الكرة الذهبية لعام 2026، وحضوره في القوائم المختصرة للمرشَّحين مراتٍ عدة إلا أن الإنجليزي هاري كين، مهاجم بايرن ميونيخ الألماني، لم ينجح في حجز مقعدٍ ضمن التشكيلة. كذلك، لم يسبق له ذلك خلال الأعوام الماضية.

أيضًا، تخطى الاختيار الإسباني أوناي سيمون، أفضل حارس مرمى في العالم.



في حين، وللمرة الثالثة، ضمَّت التشكيلة المغربي أشرف حكيمي، مدافع باريس سان جيرمان الفرنسي، متفوِّقًا على الكاميروني صامويل إيتو «2005» و«2006» خلال فترته الذهبية مع برشلونة، والإيفواري ديدييه دروجبا «2006» بعد تألُّقه اللافت مع تشيلسي الإنجليزي.

وبدخول يامال، وباو كوبارسي، ورودي «برشلونة»، والحارس ديفيد رايا «أرسنال» إلى القائمة، ارتفع الرقم القياسي لإسبانيا في عدد مشاركات لاعبيها في تشكيلة العالم للرجال إلى 53.

وجاءت التشكيلة على النحو التالي: حراسة المرمى: ديفيد رايا «أرسنال ـ إسبانيا».

المدافعون: باو كوبارسي «برشلونة ـ إسبانيا» أشرف حكيمي «باريس سان جيرمان ـ المغرب» نونو مينديز «باريس سان جيرمان ـ البرتغال».

في خط الوسط: جود بيلينجهام «ريال مدريد ـ إنجلترا» رودري «مانشستر سيتي وبرشلونة ـ إسبانيا»، فيتينيا «باريس سان جيرمان ـ البرتغال».

في الهجوم: إيرلينج هالاند «مانشستر سيتي ـ النرويج»، كيليان مبابي «ريال مدريد ـ فرنسا»، ليونيل ميسي «إنتر ميامي ـ الأرجنتين»، لامين يامال «برشلونة ـ إسبانيا».