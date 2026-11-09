كلام.. كلام.. كلام

صحوت مبكرًا، وذهبت إلى موعدي مع أحد المعارف، عندما وصلت وجدت العديد من أصدقائه موجودين، فلم أتحدث معه في الشأن الذي جئت من أجله، دار الحديث، بدأ الحديث عن الانتخابات الأمريكية النصفية، قال أحدهم إن ترامب فايز فايز، وعارضه آخر بأن الديموقراطيين سيفوزون لكنهم لن يستطيعوا إيقاف ترامب عن اتخاذ قراراته، وقبل أن أغادر يائسًا من التحدث مع الصديق قال آخر: السياسة الأمريكية الخارجية ترسمها بريطانيا، هي بمثابة العقل، بينما الولايات المتحدة الأمريكية هي العضلات. غادرت وأنا أتخيل عضلات بشرية كبيرة موشوم عليها الولايات الأمريكية. كنت قد خططت على زيارة مصنع بعد الموعد الأول، وعندما وصلت كان في المكتب أكثر من شخص، قال أحدهم إن ريال مدريد يمثل قوة الحكومة الإسبانية أمام الكاتالونيين الانفصالين، فريال مدريد حسب قوله ليس مجرد نادٍ يربح ويخسر، بل رمز وطني كبير يمثل قوة الوحدة، قد يخسر لكنهم لا يسمحون له بأن يضعف، قد لا يحقق الدوري أو أية بطولة في موسم، لكنه يبقى قويًا ويعود سريعًا للبطولات. تساءل أحد الجالسين: هل تعتقدون أن البطولات الأوروبية ستستمر هذا العام، أم أن الحرب قد تشتعل وتتوسع وتوقف البطولات؟ سأله أحدهم: أي حرب تقصد؟ أجاب: الحرب الروسية الأوكرانية، أنت ما تسمع عن استعدادات الأوروبيين وتحذيراتهم لمواطنيهم؟ شكلها بتولع وإلا ما كان حذروهم!. وجدت فرصة صمت قصير وتحدثت مع صاحب المصنع فيما أريد بشكل سريع، بينما أسمعهم يتحدثون عن قوة الصواريخ الروسية التي لم تستخدم في المعركة بعد. خرجت وأنا أتخيل أشكال الصواريخ التي لم تستخدم بعد. كان الوقت وقت غداء فتوجهت إلى مطعم قريب من المصنع، كان البائع على الكاونتر يتحدث عبر سماعة علقها في إحدى أذنيه، سمع طلبي دون أن يتحدث معي، كان مشغولًا بالتحدث مع الذي يحادثه عن شخص وصفه بمجنون ومو عاقل. انتظرت الطعام أكثر من اللازم، وعندما سألت عن سبب تأخره فهمت أنهم لم يجهزوه أصلًا، انتظرت وجاءني الطعام الذي لم يكن يشبه صورته التي في المنيو أبدًا لا شكلًا ولا إغراءً. عدت إلى الفندق متعبًا، ارتحت قليلًا ثم قررت الذهاب إلى الحلاق القريب من الفندق، رحب بي الحلاق ترحيبًا كبيرًا، أعرف معنى أن يرحب بك الحلاق بشكل مبالغ فيه، هو يريد أن يخجلك لكي لا تسأله عن السبب إذا كانت فاتورته كبيرة، راح الحلاق الشاب يسألني عدة أسئلة شخصية، قال إنه خريج معهد هندسة، ولم يكن عندي طاقة لكي أسأله عن معنى معهد هندسة، لكني فهمت من حديثه أنه مساعد مهندس، تحدث عن سياسة بلده الخارجية، وفسر ارتفاع الدولار مقابل عملتهم، وعن مستوى محمد صلاح مع طرابزون، قص شعري كما يريد هو متجاهلًا طلبي، ثم «صلخني» بفاتورة تكفي أن أحلق بها شعري 4 مرات عند حلاق آخر. عدت إلى الفندق، كان رأسي مشوشًا، وكنت بحاجة للنوم، أغمضت عيني فظهرت لي صورة العضلات الكبيرة.