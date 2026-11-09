«شكرا أيها القائد».. تكريم رونالدو يزيّن مقر الاتحاد البرتغالي

زيَّن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم واجهة مقره الرئيس في مدينة أويراش، قرب العاصمة لشبونة، بعبارة «Obrigado, Capitão»، التي تعني «شكرًا أيها القائد»، تكريمًا للنجم العالمي كريستيانو رونالدو، عقب إعلانه اعتزال اللعب الدولي.

وذكر تقرير لإذاعة «Golo FM» البرتغالية، الإثنين، أن العبارة ظهرت على واجهة مقر الاتحاد، بعد 4 أيام من إعلان رونالدو نهاية مسيرته مع المنتخب البرتغالي، التي امتدت لـ 23 عامًا.

وكان الاتحاد البرتغالي أصدر بيانًا عقب إعلان الاعتزال، أعرب فيه عن شكره لرونالدو، مشددًا على اعتزامه منح اللاعب تكريمًا يتناسب مع ما قدمه للمنتخب.

وأفاد الاتحاد في بيانه: «شكرًا لك على كل شيء، أيها القائد! سيظل هذا بيتك دائمًا»، معلنًا عزمه تنظيم تكريم للاعب بمشاركة الجماهير البرتغالية.

وخاض «الدون» 234 مباراة دولية مع المنتخب البرتغالي، سجل خلالها 146 هدفًا، وتُوج معه بلقب كأس أوروبا 2016، ودوري الأمم الأوروبية 2019 و2025.

ويقتصر إعلان الاعتزال على المستوى الدولي، فيما يواصل اللاعب مسيرته الاحترافية مع النصر.