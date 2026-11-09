على خطى دي ليخت.. كوبارسي يتوج بجائزة «الفتي الذهبي»

توج باو كوبارسي، قلب دفاع فريق برشلونة الإسباني الأول لكرة القدم، بجائزة الفتى الذهبي، قبل شهرين من بلوغه سن العشرين، حاصدًا 475 نقطة من أصل 500 تاركًا الإيفواري ديوماندي جناح ريال مدريد، والفرنسي وارن زائير إيمري لاعب وسط باريس سان جيرمان، في المركزين الثاني والثالث.

وكوبارسي هو خامس لاعب من برشلونة يفوز بالجائزة بعد ليونيل ميسي، وبيدري، وجافي، ولامين يامال. فيما حصل عليها مانشستر يونايتد وبوروسيا ثلاثة مرات لكل منهما.

ويعد كوبارسي أول مدافع يتوج بالجائزة منذ الهولندي ماتيس دي ليخت 2018، والثاني فقط منذ تقديمها عام 2003. ولعب دورًا حاسمًا في فوز إسبانيا بكأس العالم، وفاز بجائزة أفضل لاعب شاب بالبطولة. وكان الركيزة الأساسية في دفاع برشلونة خلال حملته للحفاظ على لقب الدوري.

ويتم تحديد الفائز بالجائزة، التي تقدمها صحيفة «توتو سبورت» الإيطالية، من ⁠خلال تصويت 50 صحافيًا أوروبيًا، وتمنح ⁠لأفضل لاعب شاب وفقًا لمستواه خلال العام الميلادي. وليكون اللاعب مؤهلًا للمنافسة عليها يجب أن يكون عمره أقل من 21 عامًا وأن يلعب في مسابقات الدوري الكبرى في أوروبا.

وضمت قائمة المتأهلين النهائية 25 لاعبًا من 14 دولة، وتتصدر إسبانيا القائمة بأربعة أسماء وثلاثة من ألمانيا والبرازيل وفرنسا واثنين من اليونان والأرجنتين.

ويتصدر الدوري الإنجليزي الممتاز قائمة الدوريات الأكثر تمثيلًا بثمانية لاعبين، متقدمًا على الإسباني «6»، والألماني «5»، والإيطالي «3 لاعبين».

ويُعد برشلونة الأكثر تمثيلًا بثلاثة لاعبين وهم كوبارسي مارك بيرنال ولامين يامال الذي جرى استبعاده من التصويت النهائي حيث تمنع اللوائح الفوز بالجائزة مرتين.

ويعد أصغر المتأهلين هو لينارت كارل لاعب بايرن موناكو بعمر 18 عامًا وثمانية أشهر. وتبلغ القيمة السوقية الإجمالية للمتأهلين الـ 25، مليار و303 ملايين يورو، بزيادة قدرها 56.65 في المئة مقارنة بيناير 2026 «832.3 مليون يورو».

وقال كوبارسي في مقطع فيديو بثته ⁠صحيفة «توتوسبورت» خلال حفل توزيع الجوائز: «أنا فخور جدًا بحصولي على الجائزة، وأشكر كل من صوت لي. كانت سنة مذهلة، وسنسعى لتحقيق المزيد».

وفازت فيليسيا شرودر مهاجمة ريال مدريد ومنتخب السويد بجائزة الفتاة الذهبية.