الخسائر تطيح بمدرب ساسولو

أقال نادي ساسولو الإيطالي ألبرتو أكويلاني، مدرب الفريق الأول لكرة القدم، الإثنين، بعد الخسائر الأخيرة، وتراجعه إلى المركز الـ 17.

وأصبح ساسولو سادس نادٍ في الدوري الإيطالي يستغني عن خدمات مدربه منذ انطلاق الموسم بعد فابيو جروسو «فيورنتينا»، والألماني الإيطالي دومينيكو تيديسكو «بولونيا»، والإسباني كارلوس كويستا «بارما»، ودافيدي نيكولا «فينيسيا»، والألماني كوستا رونيايتش «أودينيزي».

وحصد ساسولو، صاحب أضعف خط دفاعٍ في الدوري، ثماني نقاطٍ فقط بعد مرور 11 مرحلةً، أي بفارق نقطةٍ واحدةٍ عن مونزا، أول المهدَّدين بالهبوط. وكان تلقَّى خسارةً قاسيةً أمام روما 0ـ3 على الملعب الأولمبي، السبت.

ولم يستمر الدولي أكويلاني، لاعب وسط روما وليفربول الإنجليزي السابق «42 عامًا»، سوى 13 مباراةً على رأس الجهاز الفني للفريق منذ تعيينه، يونيو الماضي، بعد تجربةٍ لافتةٍ مع كاتانتسارو الذي قاده إلى المركز الخامس في دوري الدرجة الثانية الموسم الماضي.

وعلى الرغم من أن الموسم الجاري حافلٌ باضطراباتٍ كبيرةٍ على صعيد المدربين إلا أنه لا يُمثِّل رقمًا قياسيًّا، إذ شهد موسم 2009ـ2010 إقالة ستة مدربين، من بينهم لوتشانو سباليتي «روما» بعد المرحلة التاسعة. وبلغ إجمالي عدد تغييرات المدربين في ذلك الموسم 17 تغييرًا.