الاتحاد يستأنف.. ودومبيا يعود جزئيًا

تدرّب المالي محمدو دومبيا، لاعب وسط فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، مع زملائه، عصر الإثنين، في أول ظهورٍ له وسط المجموعة منذ إصابته بقطعٍ في الرباط الصليبي في شهر مارس الماضي.

ووفق مصادر خاصة بـ«الرياضية»، سجّل دومبيا عودة جزئية إلى التدريبات الجماعية، مع استئنافها، وشارك في جزءٍ من الحصة التدريبية، على ملعب النادي في جدة، ثم أكمل برنامجه اللياقي، في إطار خطة متدرِّجة مصمَّمة خصيصًا له، تمهيدًا لإيصاله إلى الجاهزية البدنية التامّة.

واستأنف «النمور» تحضيراتهم الميدانية بعد إجازةٍ دامت 6 أيام، تلت الخسارة 1ـ4 من العين الإماراتي، الإثنين الماضي على ملعب «الإنماء»، ضمن رابع جولات دوري أبطال آسيا للنخبة.

وبدأ المدرب الألماني ينز فيسينج الإعداد لاستحقاقات المرحلة المقبلة، التي تبدأ بمواجهة ضيفِه باختاكور الأوزبكي، في 23 نوفمبر الجاري، ضمن خامس الجولات القارية. بعدها، تعود جولات دوري روشن السعودي، ويواجه الفريق ضيفه نيوم، في 27 من الشهر ذاته، لحساب الجولة الـ 13.

ويفتقد «الإتي» منذ مارس الماضي إلى جهود دومبيا «22 عامًا»، الذي أصيب في ركبته أمام الخلود، ضمن نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 25- 2026.

ولعِب المالي، المنضم إلى النادي خلال صيف 2025، 24 مباراةً بقميص الفريق الجدّاوي، أحرز خلالها هدفين وصنع ستة.