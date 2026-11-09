البرد يغيّب البريكان.. وانضمام عبد الحميد

غيّبت وعكة صحية فراس البريكان، مهاجم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، عن الحصة التدريبية، مساء الإثنين، في أول أيام معسكر الإعداد الجاري في الدوحة، عاصمة قطر.

وانضم سعود عبد الحميد، الظهير الأيمن، إلى البعثة، وخاض الحصة، التي جرت على ملعب نادي الإرسال وركّزت على الاستحواذ واختُتِمَت بمناورةٍ شاركت فيها ثلاث مجموعات من اللاعبين.

وحسبما أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، تعرض البريكان إلى نزلة برد حالت دون مشاركته، وانتظم عبد الحميد مع زملائه بعد فراغه من ارتباطه بمباريات فريق لانس الفرنسي ووصوله إلى قطر.

وعلى هامش التحضيرات، بدأ الجناح همام الهمامي تنفيذ المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي للمنتخب.

وانضم الهمامي إلى «الأخضر» في الدوحة، التي نفذ خلال الأسابيع الثلاثة الماضية برنامجًا تأهيليًا داخل مركز «سبيتار» القطري للطب الرياضي، من أجل تجاوز إصابته بتمزق عضلي في الفخذ.

وفي الـ 6:30 من مساء الثلاثاء، يخوض المنتخب ثاني حصة تدريبية في معسكره، الذي تتخلّله مباراتان تجريبيتان، الأولى ضد كوريا الجنوبية الجمعة، والثانية ضد أوزبكستان، الثلاثاء من الأسبوع المقبل. ويجري اللقاءان على ملعب جاسم بن حمد، الخاص بنادي السد القطري، وبعد الثاني، تعود بعثة «الصقور الخُضر» إلى الرياض.