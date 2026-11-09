الرزيزاء يبحث تعزيز التعاون الكروي مع البرتغال والأرجنتين

بحث بدر الرزيزاء، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، مع لويزا فراجوسو، سفيرة البرتغال لدى السعودية، وفاكوندو فيلا، نظيرها الأرجنتيني، سبل تعزيز التعاون الرياضي وتبادل الخبرات في مجال كرة القدم، خلال لقاءَين منفصلين، جريا الإثنين بمقر الاتحاد في الرياض.

وحسبَ الموقع الرسمي للاتحاد، تناول اللقاء الأول مع السفيرة البرتغالية عددًا من الموضوعات المشتركة، وسبل تعزيز التواصل والتعاون، وتبادل الخبرات في المجالات ذات الصلة بكرة القدم، بما يسهم في تعزيز العلاقات الرياضية بين البلدين.

كما بحث الرزيزاء، خلال لقائه السفير الأرجنتيني، العلاقات الرياضية بين البلدين، وفرص تطوير التعاون، وتبادل الخبرات في مجال كرة القدم، إلى جانب عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.