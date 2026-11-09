بعد 1000 يوم.. «أخضر» مختلف أمام الكوريين

يظهر المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بوجه جديد أمام نظيره الكوري الجنوبي، الجمعة في الدوحة، بعد مرور 1018 يومًا على لقائهما الأخير، الذي أنهى رحلة «الصقور الخُضر» في كأس آسيا، من محطة دور الـ 16 في 30 يناير 2024.

ويتواجه المنتخبان، على ملعب جاسم بن حمد، في لقاءٍ تجريبي، ضمن فترة التوقف الجارية. ويخوض المدرب اليوناني جيورجيوس دونيس هذا الموعد بعدد كبير من الوجوه الجديدة، وتضم قائمته ستة لاعبين فقط ممن شاركوا في مباراة المنتخبين ضمن ثمن نهائي كأس آسيا الماضية، ويغيب عنها 11 لاعبًا استخدمهم المدرب الإيطالي روبيرتو مانشيني خلال تلك المواجهة، التي حدّدت ركلات الترجيح الفائز بها.

وشَهِدَ التشكيل الأساسي للمنتخب السعودي، يومَها، مشاركة 5 لاعبين يغيبون عن القائمة الحالية، هم صالح الشهري وسالم الدوسري في الخط الأمامي، وعلي البليهي ومحمد البريك في الخط الخلفي، إضافةً إلى أحمد الكسار، حارس المرمى.

واستعان مانشيني أمام الكوريين بـ 6 بدلاء، جميعهم خارج قائمة دونيس الحالية، وهم عبدالله رديف، وعيد المولد، وعبد الرحمن غريب، وحسن كادش، وعون السلولي، وسامي النجعي.

على جانبٍ آخر، ينتظر 6 من عناصر قائمة دونيس مواجهة الكوريين مرَّة جديدة، وهم سعود عبدالحميد، وعلي لاجامي، وحسان تمبكتي، وعبدالله الخيبري، ومحمد كنو، وناصر الدوسري، إذ كان السداسي في التشكيل الأساسي التي خسِر لقاء ثمن نهائي كأس آسيا الماضية.