قبل النصر.. البريكان يطير إلى بانكوك

يغادر فراس البريكان، مهاجم فريق الأهلي الأول لكرة القدم، إلى بانكوك، العاصمة التايلاندية، من أجل حضور حفل جوائز الاتحاد الآسيوي، 19 نوفمبر الجاري، وفق مصدر خاصّ بـ «الرياضية».

وطبقًا للمصدر ذاته، منحت إدارة الأهلي البريكان، المرشَّح لجائزة أفضل لاعب في آسيا، الضوءَ الأخضر لحضور الحفل، الذي يأتي قبل يوم واحد من اللقاء المؤجَّل أمام النصر ضمن الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي، 20 نوفمبر. وسيعود اللاعب مباشرةً إلى جدة، وسيكون قرار مشاركته فيه من عدمه في يد الهولندي مارينو بوسيتش، مدرب الفريق.

في سياق متصل، كشفت مصادرُ أخرى عن حضور سالم الدوسري، قائد الهلال، المرشَّح هو الآخر للجائزة، الحفل القاري.

من جانبه، ذكر لـ «الرياضية» داتوك ويندسور جون، الأمين العام للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أنهم قدَّموا الدعوة بالاسم لجميع المرشَّحين من أجل حضور الحفل.

وقال ويندسور: «جميع المرشَّحين قُدِّمت لهم دعواتٌ شخصيَّةٌ بأسمائهم لحضور الحفل، ونأمل أن يأتي الجميع، فالترشُّح بحدِّ ذاته شرفٌ كبيرٌ».

وعن ضرورة حضور المرشَّح في ظل المعايير المنشورة التي تُلزمه بحضور حفل الجوائز، وإذا ما كان غيابه سيؤدي إلى استبعاده من المنافسة، أجاب داتوك: «شكرًا على السؤال. أعتقد أن الإجابة معروفةٌ».

وتضمُّ قائمة المرشَّحين لنسخة 2026 النجمَين سالم الدوسري، وفراس البريكان، إلى جانب الإيراني علي رضا بيرانفاند، حارس مرمى فريق تراكتور ومنتخب بلاده.

وحُدِّدت هذه القائمة عبر نظام نقاط يعتمد بصورة كبيرة على جوائز «رجل المباراة» التي يحصل عليها اللاعب في البطولات الرسمية المشمولة بالتقييم. وتختلف قيمة النقاط من بطولة إلى أخرى حسبَ وزنها، والمرحلة التي تُلعَب فيها المباراة أحيانًا.

ولا يتوقَّف تقييم المرشَّحين عند جوائز «رجل المباراة»، بل ويشمل أيضًا الإنجازات الفردية والجماعية بوصفها ركيزةً أساسيةً في عملية الاختيار منذ بدايتها. ويتعلَّق ذلك بالألقاب التي يحقِّقها اللاعب وفريقه خلال العام نفسه مثل دوري أبطال آسيا للنخبة.

ويبقى رصيد المرشَّح عرضةً للنقصان بقوة عامل الانضباط واللعب النظيف المعتمد ضمن معايير الاختيار، فعند حصول اللاعب على بطاقة حمراء يُخصَم من رصيده عشر نقاط، بينما يخسر خمس نقاط عند حصوله على بطاقة صفراء.

وفي حال تساوى لاعبان، أو أكثر في مجموع النقاط عند احتساب الرصيد النهائي، يُستعان بعدد الأهداف المسجَّلة للمفاضلة بين المهاجمين ولاعبي الوسط. وعقب تحديد اللاعبين الثلاثة الأعلى نقاطًا تتولى لجنةٌ، تضمُّ ثلاثة أعضاء من اللجنة الفنية في الاتحاد الآسيوي، يتم اختيارهم بطريقة سرية، مراجعة المرشَّحين، وإعداد السيناريوهات الخاصَّة بالاختيار النهائي قبل تقديم اسم الفائز بالجائزة.