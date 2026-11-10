مساعد جوارديولا يقود ليون

عيَّن نادي ليون الفرنسي كارلوس فيسينس مدربًا للفريق الأول لكرة القدم بعقدٍ حتى 30 يونيو 2028، وسيُشرف الإسباني على أول حصةٍ تدريبيةٍ له الثلاثاء.

ويخلف فيسينس «43 عامًا»، المساعد السابق لبيب جوارديولا في مانشستر سيتي، البرتغالي باولو فونسيكا، الذي رحل إلى سبورتينج لشبونة قبل ثمانية أشهرٍ من نهاية ارتباطه الرسمي.

ويحتل ليون حاليًّا المركز الخامس بفارق خمس نقاطٍ خلف باريس سان جيرمان، المتصدر وحامل اللقب، حيث فاز في خمسٍ من مبارياته العشر الموسم الجاري.

وكان جورجي ماشيال، مساعد فونسيكا، تولى المهمة بشكلٍ مؤقتٍ، وقاد الفريق إلى الفوز على كريستال بالاس الإنجليزي 3ـ2 في الدوري الأوروبي قبل أن يخسر أمام بريست 0ـ2 في الدوري الفرنسي، الأحد.

ولعب فيسينس في الدرجات الدنيا الإسبانية بصفةٍ شبه احترافيةٍ حتى سن 27 عامًا، وبدأ مسيرته التدريبية بهذا المستوى في إسبانيا عام 2010، ثم انتقل إلى إنجلترا في 2017 للانضمام إلى الفئات السنية بمانشستر سيتي، وأحرز مع فريق تحت 18 عامًا كأس الاتحاد الإنجليزي للشباب.

وفي 2021، انضم إلى الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة جوارديولا، وأمضى أربعة أعوامٍ مشرفًا على الكرات الثابتة.

وعام 2025، عُيِّن مدربًا لبراجا البرتغالي في أول تجربةٍ له مدربًا على أعلى مستوى. وخلال موسمه الأول، قاد الفريق إلى تحقيق المركز الرابع في الدوري، كما بلغ نصف نهائي الدوري الأوروبي.

ووصل براجا أيضًا إلى نهائي كأس الرابطة البرتغالية، لكنَّ فيسينس أُقيل، 20 أكتوبر، بعد أن تسبَّبت ثلاث هزائم في تراجع فريقه إلى المركز الثامن بالدوري.