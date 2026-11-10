الأخضر الشاب يدشن معسكر الأحساء

انتظم لاعبو المنتخب السعودي تحت 20 عامًا لكرة القدم في معسكرهم الإعدادي، الذي تستضيفه الأحساء، خلال الفترة من 9 إلى 17 نوفمبر الجاري، ضمن تحضيراتهم لكأس آسيا للفئة العمرية ذاتها على أرض الصين بين مارس وأبريل 2027.

واختار الإسباني سيرجيو بيرناس، مدرب المنتخب، 28 لاعبًا للانضمام إلى المعسكر، هم: عبد الله فلاته، محمد العتيبي، عبد العزيز الهاشم، مشعل كحيل، أسامة الدغمة، عبد الله بالحارث، نواف الأنصاري، ناصر الفيحاني، حسين جداوي، عيسى الشراري، أحمد عسيري، ثاري سعيد، علي العيسى، محمد فلاته، خالد اللحيان، ماهر طواشي، مهند الجيزاني، لؤي المحيميد، عمر محمد، سالم الظفيري، عبد الإله آل طالع، عبد الملك الخضير، نواف آل الشليل، يزيد الدوسري، وليد النور، محمد أبي، ناصر السحيباني، وغالي الشمري.

ويبدأ الأخضر تدريباته مساء الثلاثاء، ضمن البرنامج الفني والإعدادي للمعسكر، الهادف إلى رفع جاهزية اللاعبين وتحضيرهم للاستحقاق القاري المقبل.