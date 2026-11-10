ماهر في أول تدريب: باب منتخب مصر مفتوح أمام الجميع

أعلن المصري علي ماهر، مدرب منتخب بلاده الأول لكرة القدم، أن باب الانضمام إلى صفوف «الفراعنة» مفتوح أمام جميع اللاعبين، في رسالته الأولى بعد تعيينه خلفًا لمواطنه حسام حسن، الذي أقيل على نحو مفاجئ السبت.

وخاض المنتخب المصري، مساء الإثنين في مدينة 6 أكتوبر غرب القاهرة، أول حصة تدريبية تحت قيادة الجهاز الفني الجديد.

وحث ماهر اللاعبين، في كلمةٍ قبل انطلاق الحصة، على الاجتهاد والمثابرة.

وشدد حسبما نقل عنه الاتحاد المصري للعبة: «باب المنتخب مفتوح أمام جميع اللاعبين، والانضمام له يكون للأفضل من بين اللاعبين».

وأكد ماهر ثقته في اللاعبين، وتطلعه إلى تشكيلهم جيلًا متميزًا قادرًا على تلبية طموحات الجماهير، وطالبهم ببذل أقصى جهدهم خلال الفترة المقبلة.

وحسب بيانٍ للاتحاد، سادت أجواء من الود والترحاب بين اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني الجديد، وحرِص اللاعبون على تهنئة الجهاز الجديد على تعيينه، متمنين له التوفيق في مهمته.

ودشنت الحصة التدريبية معسكرًا تدريبيًا لـ «الفراعنة»، يستعدون به لمواجهة مالاوي مرتين خلال أقل أسبوع، الأولى الجمعة في القاهرة، ضمن ثالث جولات كأس أمم إفريقيا 2027، والثانية في ليلونجوي، عاصمة مالاوي، الثلاثاء من الأسبوع المقبل، لحساب الجولة الرابعة.

ويتصدر مصر ترتيب المجموعة الثانية، برصيد 4 نقاط، متقدمًا بفارق الأهداف على أنجولا، الذي يمتلك عدد نقاط مماثلًا، فيما تضع ثلاث نقاط مالاوي في المركز الثالث، ويتذيل منتخب جنوب السودان الترتيب دون أي نقطة.

وعين الاتحاد المصري للعبة ماهر مدربًا للمنتخب الأول، خلفًا لحسن، الملقب بـ «العميد»، الذي عبر بالمصريين، للمرة الأولى، مرحلة المجموعات من كأس العالم.

وأقيل حسن، نجم الكرة المصرية السابق، بعد أسابيع شهِدت أزماتٍ حوله داخل وخارج الملعب. وبرر الاتحاد قراره بالإشارة إلى وقوع تداعيات سلبية لـ «كافة الملابسات والأحداث التي شهدتها الفترة الماضية» على الصورة الإيجابية للمنتخب واستقراره.