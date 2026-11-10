كين.. يفوز بـ«الذهبية» ويخرج من التشكيلة المثالية

أصبح الإنجليزي هاري كين، مهاجم فريق بايرن ميونيخ الألماني الأول لكرة القدم، أول فائز بالكرة الذهبية يستبعد من التشكيلة المثالية التي يصدرها الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين منذ 2005، فيما خطف وصيفه الفرنسي كيليان مبابي أولى المراكز في الخط الأمامي.

وكين هو أول فائز إنجليزي بالكرة الذهبية الشهر الماضي منذ مايكل أوين في 2001، والخامس فقط في التاريخ بعد ستانلي ماثيوز، وبوبي تشارلتون، وكيفن كيغان، لكن موسمه الاستثنائي مع ناديه والمنتخب وحضوره المتكرر في القوائم النهائية المختصرة، لم يجد صدى في تصويت اللاعبين الـ 19800 من 75 دولة.

وذهبت المقاعد الأربعة في خط الهجوم، بعد تصفية نهائية شارك فيها 26 مرشحًا، إلى كل من الفرنسي كيليان مبابي «ريال مدريد -46%»، ولامين يامال «برشلونة -37.4%»، وليونيل ميسي «إنتر ميامي -29.5%» وإيرلينج هالاند «مانشستر سيتي -28.4%»، فيما جاء خلفهم هاري كين ومايكل أوليسيه «بايرن ميونيخ» وكريستيانو رونالدو «النصر».

وبحسب موقع «سكاي سبورت» الإثنين حصل كين، على 27.6% فقط من الأصوات، متخلفًا بفارق طفيف عن هالاند لا يتعدى 0.8%، ليخرج عن عادات من سبقوه بالكرة الذهبية الذين لم يتخلف منهم أحد منذ 21 عامًا، وأبرزهم ميسي ورونالدو اللذان ظهرا 18 و15 مرة على التوالي.

لكن جود بلينجهام لاعب وسط ريال مدريد الإسباني ربما منح العزاء للإنجليز بظهوره الرابع تواليًا في التشكيلة ليقترب من جون تيري الذي ظهر خمس مرات أعوام 2005, 2006, 2007, 2008, 2009.

وبعمر 33 عامًا لا يزال كين يعد من أخطر الهدافين في العالم بحصيلة بلغت 554 هدفًا في 801 مباراة احترافية. ويعد الهداف التاريخي للمنتخب ولفريق توتنام، والإنجليزي الأكثر تسجيلًا في دوري أبطال أوروبا، وثاني الهدافين التاريخيين للدوري الإنجليزي الممتاز.