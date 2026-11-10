الضغوط تهدّد كاريك مع يونايتد.. وبوكيتينو أبرز المرشحين

برز اسم المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو بين المرشَّحين الأوفر حظًّا لخلافة مايكل كاريك في تدريب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي الأول لكرة القدم في ظل توجُّه النادي لإقالة المدرب، البالغ 45 عامًا، بعد بداية موسمٍ كارثيةٍ، وفق ما أفادت به شبكة «إي أس بي أن» نقلًا عن مصادرَ.

واكتفى يونايتد بانتصارٍ واحدٍ في مبارياته العشر الأولى بالدوري الممتاز، ما أدى إلى وجوده في منطقة الهبوط، وتحديدًا في المركز الـ 18 بفارق الأهداف عن سندرلاند الـ 19، ونقطةٍ عن كريستال بالاس الأخير.

وتُقيِّم إدارة يونايتد حاليًّا وضع كاريك بعد أسوأ بدايةٍ للفريق في الدوري الممتاز.

وعلى الرغم من أن المصادر أكدت استمرار المناقشات مع كاريك خلال الأيام المقبلة إلا أنها أشارت أيضًا إلى وجود قناعةٍ متزايدةٍ بأن الأداء والنتائج يفرضان تغيير المدرب.

ومدَّد بوكيتينو «54 عامًا» عقده مع المنتخب الأمريكي حتى 2030 بعد قيادته إلى الدور ثمن النهائي من كأس العالم 2026.

وأفاد مصدرٌ لـ «إي أس بي أن» بأن المدرب السابق لتوتنام وتشيلسي الإنجليزيين وباريس سان جيرمان الفرنسي يملك بندًا يسمح بفسخ عقده مع المنتخب الأمريكي مقابل عشرة ملايين دولار «7.4 مليون جنيه إسترليني»، وهو المبلغ الذي سيتعيَّن على مانشستر يونايتد دفعه للحصول على خدمات الأرجنتيني.

ويُعدُّ إيدي هاو، المدرب السابق لنيوكاسل، من بين الأسماء التي تحظى بإعجاب مسؤولي يونايتد. كذلك يبرز اسم الألماني يوليان ناجلسمان، الذي لا يتولى حاليًّا أي منصبٍ تدريبي، ضمن الخيارات المطروحة، وكيران ماكينا، الذي أجرى النادي معه مقابلةً لشغل المنصب عام 2024، ويحظى بداعمين داخل «أولد ترافورد» وفق «إي أس بي أن».

مع ذلك، يُنظر إلى بوكيتينو، الذي أجرى مقابلاتٍ لتولي تدريب يونايتد في ثلاث مناسباتٍ سابقةٍ، بوصفه الأوفر حظًّا بسبب خبرته في الدوري الممتاز، وشخصيته.

وتولى كاريك تدريب يونايتد منتصف الموسم الماضي بشكلٍ مؤقتٍ، وقاد الفريق إلى التأهل لدوري أبطال أوروبا، ما دفع الإدارة إلى تعيينه مدربًا دائمًا.

وذكرت مصادر «إي أس بي أن»، أن إدارة النادي رأت أن كاريك استحقَّ عقدًا طويل الأمد، لكنَّ المسؤولين صُدموا بالتراجع الحاد في الأداء والنتائج الموسم الجاري.

وبعد أن منحوه فرصةً إضافيةً الشهر الماضي لقلب الأوضاع، لم ينجح كاريك إلا في تحقيق فوزٍ واحدٍ في آخر أربع مبارياتٍ، وكان في دوري أبطال أوروبا على حساب روما الإيطالي 3ـ2.

وسيخوض يونايتد مباراته المقبلة بعد نافذة التوقف الدولية أمام ليفربول على ملعب «أنفيلد»، 22 نوفمبر الجاري.

ولم يفز يونايتد بأي لقبٍ للدوري الممتاز منذ الموسم الأخير لمدربه الأسطوري الإسكتلندي أليكس فيرجسون عام 2013 على الرغم من تعاقده مع مدربين من العيار الثقيل مثل البرتغالي جوزيه مورينيو، والهولندي لويس فان جال.