الهلال يدشن مواجهات ملعب أرامكو

كشفت لـ «الرياضية» مصادرُ خاصَّةٌ عن أن ملعب أرامكو سيحتضن أولى المواجهات الرسمية على أرضيته، الإثنين 23 نوفمبر الجاري، عندما يستضيف فريق القادسية تحت 21 عامًا لكرة القدم نظيره الهلال ضمن الجولة الـ 11 من دوري جوِّي.

ورجَّحت المصادر ذاتها لعب فريق القادسية الأول لكرة القدم على ملعب أرامكو عندما يستضيف الفيحاء، الجمعة 27 نوفمبر، ضمن الجولة الـ 13 من دوري روشن السعودي.

وكانت «الرياضية» أشارت، الإثنين، إلى أن حزمة الاختبارات الفنية النهائية على أرضية الملعب ستنطلق، الثلاثاء، عبر مناورةٍ كرويةٍ، يخوضها فريق القادسية للسيدات، لتنتقل التجارب التشغيلية بعدها إلى فريق القادسية المشارك في دوري جوِّي، إذ سيُجري حصةً تدريبيةً على العشب الجديد قبل مباراة الهلال.

وتتسارع وتيرة العمل داخل المنشأة الرياضية، التي تمتدُّ على مساحة 800 ألف متر مربع، في ظل سعي اللجان إلى وضع اللمسات الأخيرة على الأنظمة، والمرافق الذكية التي تتَّسع لنحو 47 ألف متفرجٍ، واستوحي تصميمها الهندسي من طبيعة الخليج العربي. وستعمل اللجان على التأكُّد من جاهزية كافة المرافق وأنظمة الملعب لاستقبال الجماهير والفرق الرياضية، وسيكون دخول الجماهير بالتدريج حتى وصول الملعب لكامل طاقته الاستيعابية.

وتتوقَّف الخطوة الرسمية الأولى للملعب، الجمعة، على تقارير اللجان الفنية التي تعقب مناورات ومباريات منتصف الأسبوع للتأكُّد من سلامة الأنظمة الرقمية، وتجربة الجماهير والفرق الرياضية بشكلٍ متكاملٍ.

ويُمثِّل الملعب الجديد نقلةً نوعيةً في البنية التحتية الرياضية بالمنطقة الشرقية. ولن يقتصر دور المنشأة الحديثة على كونها مقرًّا رئيسًا لنادي القادسية فقط، بل وتأتي أيضًا بوصفها إحدى الركائز الأساسية في ملفات استضافة السعودية الأحداث الكروية الكبرى، على رأسها كأس آسيا 2027، ونهائيات كأس العالم 2034.