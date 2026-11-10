بيع 3 صقور «شاهين» في ملهم

شهدت الليلة الـ 21 من ليالي مزاد المركز الوطني للصقور 2026، الذي يُنظِّمه المركز حتى 30 نوفمبر الجاري في ملهم، شمال الرياض، بيع ثلاثة صقورٍ بمبلغ 330 ألف ريال، الإثنين.

وكانت البداية بالصقر الأول فرخ «شاهين»، طرح الشعلان، شمال أملج، للطاروح خالد حامد الجهني، وبدأت المزايدة عليه بـ 60 ألف ريال، وبيع بـ 155 ألفًا. بعدها عُرض الصقر الثاني فرخ «شاهين»، طرح البوبهي «طريف» لفايز عبد الحميد الحازمي، وعلاء سلامة الحازمي، وهلال الحازمي، وبيع بـ 88 ألف ريالٍ. أمَّا ختام الليلة، فكان بالصقر الثالث فرخ «شاهين»، طرح الدبدبة «الجبو»، واشترك في طرحه خمسة طواريح، وبيع بـ 87 ألفًا.

ويقتصر استقبال الصقور في المزاد على فروخ «الشاهين» البحري المهاجر التي تُطرح داخل السعودية فقط، ولا يشمل «الشاهين القرناس»، والصقر الحر دعمًا لاستدامتهما، والمحافظة على سلالاتهما.

ويستمر استقبال صقور الطرح المحلي على مدى شهرين، فيما تُنقَل ليالي المزاد عبر القنوات التلفزيونية، ومنصات التواصل الاجتماعي لإتاحة متابعة المزاد للصقَّارين والمهتمين.

ويوفر المركز الوطني للصقور عديدًا من المزايا والخدمات المتكاملة للطواريح طوال موسم الطرح، إذ تستقبل فرق المركز في مختلف المناطق مُلَّاك الصقور «الطواريح»، ويتكفَّل بتأمين السكن والنقل لهم إلى مقر المزاد. ويجري عرض الصقر في مزاد تنافسي مباشرٍ وسريعٍ، يُبث على القنوات التلفزيونية الناقلة، وعبر حسابات المركز على منصَّات التواصل الاجتماعي.