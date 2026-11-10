2 ديسمبر.. موعد حفل جوائز إفريقيا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، الثلاثاء، تقديم موعد تنظيم حفل جوائز العام من 7 ديسمبر إلى 2 من الشهر ذاته في مدينة لاجوس النيجيرية.

وذكر الاتحاد القاري في بيانٍ: «يأتي الموعد الجديد، 2 ديسمبر 2026، ليُقدِّم أحد أبرز الأحداث في الأجندة الرياضية الإفريقية حيث يجتمع نخبةٌ من أفضل اللاعبين والمدربين والفرق في القارة بمدينة لاجوس في احتفاليةٍ، تُسلِّط الضوء على الإنجازات التي ميَّزت عامًا استثنائيًّا آخرَ لكرة القدم الإفريقية».

وأضاف: «سيُنظَّم الحفل بمركز البروفيسور وولي سوينكا للثقافة والفنون الشهير في لاجوس».

وتابع البيان: «تعود جوائز الاتحاد الإفريقي إلى لاجوس للمرة الأولى منذ نسخة 2014 حيث ستكون أكبر مدينةٍ في نيجيريا مسرحًا مثاليًّا لهذا الحدث الذي يجمع بين شغف كرة القدم والتراث الثقافي الغني للقارة، إلى جانب الموسيقى والترفيه».

وأشار الاتحاد الإفريقي إلى أن جوائز عام 2026 تشهد تكريم التميُّز في 18 فئةً، تتصدَّرها الجائزتان المرموقتان: جائزة أفضل لاعبٍ، وجائزة أفضل لاعبةٍ.

ويشهد الحفل الاحتفاء بالإسهامات البارزة للمدربين، وحراس المرمى، والمواهب الصاعدة، والأندية، والمنتخبات الوطنية التي ألهمت بأدائها ملايين المشجعين في جميع أنحاء إفريقيا والعالم.

وكان الاتحاد الإفريقي كشف، الأربعاء الماضي، عن لوائحَ من عشرة مرشَّحين في كل فئةٍ، معلنًا انطلاق عملية التصويت من 5 إلى 20 نوفمبر الجاري.

ويشارك في عملية التصويت الاتحادات الأعضاء في الاتحاد القاري والأندية، كما يُدعى المدربون، وقادة الفرق المؤهلون للإدلاء بأصواتهم مباشرةً تقديرًا لمَن قدموا أداءً استثنائيًّا خلال العام.

وشهدت قائمة المرشَّحين لجائزة أفضل لاعبٍ داخل القارة إدراج محمود حسن تريزيجيه، المنتقل إلى فريق الرياض السعودي مع بداية الموسم الجاري، بعد تألُّقه مع الأهلي، في حين يتنافس السنغالي إدوارد ميندي، حارس مرمى الأهلي، والمغربي ياسين بونو، حارس مرمى الهلال، على جائزة أفضل حارسٍ، بينما ينافس السنغالي ساديو ماني، لاعب النصر، ضمن جائزة أفضل لاعبٍ إفريقي.

وضمَّت القائمة أسماءً عربيةً بارزةً ‌أخرى، منها الجزائري أحمد خالدي، لاعب اتحاد العاصمة ​والمتوَّج ‌بلقب ⁠الكونفدرالية الإفريقية، وعبد النور بلحسيني «شباب بلوزداد»، ومحمد ربيع حريمات «الجيش الملكي»، ومنير شعير «نهضة بركان»، وسفيان المودن «أولمبيك أسفي»، وخوليسو موداو «ماميلودي صن داونز»، وعبد الرؤوف يعقوب «الهلال السوداني».

وفي فئة المدربين، دخل حسام حسن، مدرب المنتخب المصري السابق، سباق المنافسة على جائزة أفضل مدربٍ في إفريقيا بعد أن قاد «الفراعنة» إلى بلوغ دور الـ 16 في كأس العالم 2026. كذلك شملت القائمة معتمد جمال، مدرب الزمالك.

وينافس المصري حمزة عبد الكريم، لاعب برشلونة الإسباني والمنتخب المصري، على جائزة أفضل لاعبٍ شابٍّ في إفريقيا مع عددٍ من أبرز المواهب الصاعدة في القارة السمراء الذين يلعبون في أوروبا، وهم الجزائري إبراهيم مازا، لاعب باير ليفركوزن الألماني، والثنائي المغربي عبد الله وزان، لاعب أياكس أمستردام الهولندي، وأيوب ​بوعدي، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي.