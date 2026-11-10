الأربعاء.. تقديم مدرب مصر الجديد

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن تنظيم مؤتمرٍ صحافي، الأربعاء، لتقديم علي ماهر، مدرب المنتخب الأول الجديد، وجهازه الفني، حسبَ بيانٍ نشره، الثلاثاء.

وكتب الاتحاد في بيانه: «يعقد الاتحاد المصري لكرة القدم مؤتمرًا صحافيًّا، غدًا، في الـ 01:00 ظهرًا بمقر مركز المنتخبات الوطنية في مدينة السادس من أكتوبر لتقديم علي ماهر، المدرب الجديد للمنتخب، وجهازه المساعد».

وأسدل الاتحاد المصري، السبت، الستار على رحلة المدرب حسام حسن مع المنتخب بعد توجيه الشكر له ولجهازه المعاون، وإنهاء مهمتهم استنادًا إلى بنود العقد، فيما كلَّف ماهر بتولي المهمة.

وجاء القرار عقب اجتماع مجلس إدارة الاتحاد لمناقشة الملابسات والأحداث التي شهدتها الفترة الماضية، وتداعياتها على استقرار المنتخب وصورته الإيجابية.

وتولى حسام المهمة 6 فبراير 2024 خلفًا للبرتغالي روي فيتوريا في قرارٍ مثَّل عودة المدرسة التدريبية المصرية إلى قيادة المنتخب، مع تعيين شقيقه إبراهيم حسن مديرًا إداريًّا.

وخلال رحلته، قاد حسام المنتخب في 38 مباراةً، فاز في 21 منها، وتعادل عشر مرات، وتلقَّى سبع هزائم، وسجل لاعبوه 64 هدفًا، واستقبلت شباكهم 33.

وكان أبرز إنجازاته التأهل إلى كأس العالم 2026 دون هزيمةٍ في التصفيات برصيد 26 نقطةً من ثمانية انتصاراتٍ وتعادلين، قبل قيادة «الفراعنة» إلى تجاوز دور المجموعات للمرة الأولى في تاريخ مشاركاتهم المونديالية، ثم بلوغ دور الـ 16.

وتحت قيادته، أنهت مصر مشاركتها في كأس الأمم الإفريقية 2025 على أرض المغرب محتلَّةً المركز الرابع عقب الخروج على يد السنغال في نصف النهائي، والخسارة أمام نيجيريا في مباراة تحديد المركز الثالث.

وجدَّد الاتحاد المصري، مطلع سبتمبر الماضي، عقد المدرب حتى 2030، ومع ذلك أعفاه من المنصب بعد شهرين فقط.

يذكر أن علي ماهر، لاعب الأهلي السابق، اعتزل كرة القدم عام 2004، فيما بدأ مسيرته التدريبية في 2017 مع الأسيوطي سبورت، وبعده تولى قيادة سموحة، وإنبي، والمصري البورسعيدي، وفيوتشر قبل العودة إلى المصري مجدَّدًا، ثم الإشراف على سيراميكا كليوباترا، فبراير 2025.

وقاد ماهر فيوتشر للتتويج بكأس الرابطة المصرية عام 2022، وحقق اللقب ذاته مع سيراميكا موسم 2024ـ2025.