الأربعاء.. انطلاق رالي باها في جدة

تنطلق منافسات «رالي باها جدة تويوتا 2026»، الجولة الثانية من بطولة السعودية تويوتا للباها، الأربعاء.

ويأتي الحدث بإشراف الاتحاد السعودي للسيارات والدرَّاجات النارية بصفته الجهة المالكة للبطولة، وإدارة باخشب لرياضة المحركات، وبالشراكة مع جميل لرياضة المحركات، الشريك الرسمي للبطولة.

ويبدأ برنامج الرالي بإجراءات التسجيل والتدقيق الإداري، والفحص الفني للمركبات المشاركة للتأكُّد من مطابقتها اللوائحَ والاشتراطات المعتمدة، إلى جانب عقد الاجتماع التوجيهي للسائقين ومديري الفرق، عند الـ 08:00 صباحًا، لاستعراض التعليمات الفنية والتنظيمية الخاصة بالرالي.

ويشهد، الخميس، عقد المؤتمر الصحافي الذي يسبق انطلاق الرالي عند الـ 11:00 صباحًا. وتُجرى مراسم الانطلاق الرسمية في وقتٍ لاحقٍ من اليوم ذاته بمشاركة السائقين والملَّاحين المتنافسين في مختلف الفئات.

وتنطلق، الجمعة، المرحلة الخاصة الأولى، التي تمتدُّ 217 كيلومترًا، وسط ترقُّبٍ لمنافساتٍ قويةٍ بين المشاركين في ظل التحديات التي تفرضها طبيعة المسارات الصحراوية.

وتُختتم منافسات الرالي، السبت، بتنظيم المرحلة الخاصة الثانية لمسافة 104 كيلومترات، تليها إجراءات الفحص الفني النهائي للمركبات، ثم إعلان النتائج المؤقتة، وعقد المؤتمر الصحافي الختامي، عند الـ 05:30 مساء. وستُعلن النتائج النهائية بعد اعتمادها من قِبل لجنة الحكام، وسيُجرى تاليًا حفل تتويج الفائزين في مختلف الفئات.

وكان «رالي باها حائل تويوتا الدولي»، الذي استضاف الجولة الأولى من بطولة السعودية تويوتا للباها 2026، شهد فوز القطري ناصر العطية بالمركز الأول في الترتيب العام، في حين جاء السعودي يزيد الراجحي ثانيًا، وحلَّت دانية عقيل في المركز الثالث.

ومن المقرَّر أن تُختتم منافسات بطولة السعودية تويوتا للباها 2026 بتنظيم الجولة الثالثة والأخيرة «رالي باها القصيم تويوتا» خلال الفترة من 2 إلى 5 ديسمبر المقبل.