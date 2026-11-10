الهلال.. جلسات تعيد تأهيل بوابري

يخضع الفرنسي سايمون بوابري، لاعب وسط فريق الهلال الأول لكرة القدم، لجلساتٍ علاجيةٍ وتأهيليةٍ جراء إصابته في العضلة الخلفية للفخذ، وفق مصدرٍ خاصٍّ بـ «الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته، أن الجهاز الطبي في النادي العاصمي لم يُحدِّد موعدًا ثابتًا لعودة اللاعب إلى المشاركة مع المجموعة في التدريبات، المقرَّر استئنافها 14 نوفمبر الجاري، حتى يتم التأكُّد من تعافيه التام، وفق سير العلاج.

وتعرَّض بوابري «20 عامًا» لإصابةٍ عضليةٍ خلال المباراة أمام شباب الأهلي الإماراتي ضمن الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا للنخبة، الأربعاء الماضي، على ملعب المملكة أرينا في الرياض، حيث اضطر الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب الأزرق العاصمي، إلى استبداله بناصر الدوسري.

ويتمتَّع لاعبو الهلال بإجازةٍ لمدة عشرة أيامٍ بعد تأجيل الجولة الـ 13 من دوري روشن السعودي، ومشاركة المنتخب السعودي في «أيام فيفا» الدولية.

ويتصدَّر الهلال دوري روشن السعودي بـ 30 نقطةً، فيما يقف ثانيًا ضمن مجموعة الغرب في دوري أبطال آسيا للنخبة بتسع نقاط.