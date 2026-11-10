إندريك: أريد اللعب.. وليون أفضل لحظاتي

ذكر البرازيلي إندريك دي سوزا، مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني الأول لكرة القدم، أنه لا يستبعد إمكانية رحيله عن النادي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة سعيًا للحصول على مزيدٍ من الوقت في أرض الملعب، وفق ما أفاد به، الثلاثاء، من سنغافورة على هامش المباراة التجريبية لمنتخب بلاده أمام اليابان.

وقال المهاجم، البالغ 20 عامًا: «لا أعرف ما الذي سيحدث في يناير. كل ما أطلبه هو أن يتحقَّق الأفضل لمسيرتي. ما كُتِب أن يحدث سيحدث».

وأضاف: «ما زلت صغيرًا في السن. أبلغ 20 عامًا فقط، وسأرى ما الذي سيحدث. أريد فقط أن ألعب، وأن أكون سعيدًا، وأن أساعد زملائي، وأن أسجل الأهداف وأصنعها، كما فعلت في ليون حيث عشت أفضل فترات حياتي».

وفي النصف الثاني من الموسم الماضي، وفي ظل تهميشه في ريال مدريد، أعير إندريك إلى ليون الفرنسي في تجربةٍ موفَّقةٍ، فتحت له أبواب منتخب البرازيل الذي شارك معه في كأس العالم 2026.

وسجل اللاعب خلال فترته مع ليون ثمانية أهدافٍ، وقدَّم ثماني تمريراتٍ حاسمة في 21 مباراةً.

وأقرَّ البرازيلي بأنه يدرك حجم المنافسة الشديدة على المراكز الهجومية في الريال، قائلًا: «شرفٌ لي أن أكون في ريال مدريد، لكنني أعلم أن هناك في مركزي أحد أفضل اللاعبين في العالم، كيليان مبابي».

وبعد تعرُّضه لإصابةٍ في بداية الموسم، لم يشارك إندريك سوى في 141 دقيقةً إجمالًا بأربع مبارياتٍ في الدوري الإسباني، وثلاثٍ في دوري أبطال أوروبا، وسجل هدفًا واحدًا.

وعلى الرغم من محدودية الوقت الذي أمضاه على أرض الملعب إلا أن إندريك أثنى على البرتغالي جوزيه مورينيو، مدربه الجديد في النادي الملكي، قائلًا: «مورينيو شخصٌ أضع فيه ثقةً كبيرةً. يأتيني كل يومٍ، ويسألني: كيف حالك؟ لكن ليس بشأن كرة القدم، بل دائمًا بشأن حياتي الشخصية. أقدِّر ذلك كثيرًا. إنه من أوائل المدربين الذين بادروا إلى الحديث معي، وجعلوني أشعر بأنه مُرحَّبٌ بي حقًّا. أنا ممتنٌّ له جدًّا».

ويواجه المنتخب البرازيلي نظيره الياباني تجريبيًّا، السبت، بعد تغلُّبه عليه بصعوبةٍ في دور الـ 32 لكأس العالم الأخيرة 2ـ1.

وعقب لقاء اليابان بثلاثة أيامٍ، يلعب «السيليساو» مع منتخب سنغافورة.