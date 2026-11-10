مذكرة تفاهم تجمع «مسك» ووزارة الرياضة

أعلنت مؤسسة محمد بن سلمان «مسك» توقيع مذكرة تفاهمٍ مع وزارة الرياضة، الثلاثاء، لتعزيز التعاون، وتوسيع مجالاته في ريادة الأعمال والابتكار الرياضي، ودعم تطوير الحلول التقنية والمشروعات الريادية في القطاع، بما يعزز فرص الشباب السعودي في المجالات الرياضية الواعدة.

وتهدف المذكرة إلى توسيع نطاق الشراكة بين الجانبين، وتشمل مجالات التعاون تطويرَ البرامج والأنشطة والفعاليات الرياضية، وتبادل المعرفة والخبرات والاستشارات، والتنسيق بشأن الاستفادة من المرافق والمنشآت، إلى جانب التعاون في المبادرات والخطط والحملات الإعلامية ذات الاهتمام المشترك.

ويأتي توقيع المذكرة امتدادًا للتعاون الذي بدأ عام 2025 عبر برنامج «مسك الانطلاق»، أحد برامج مسار «مسك الريادة»، إذ شاركت وزارة الرياضة بصفتها شريكًا قطاعيًّا في مسار التقنية الرياضية خلال الدفعتين التاسعة والعاشرة عبر إتاحة الخبرات المتخصِّصة للشركات الناشئة، والمشاركة في جلسات الإرشاد والتقييم والاختيار، وربط روَّاد الأعمال بالأندية والاتحادات والجهات ذات العلاقة في القطاع الرياضي.

وسجل مسار التقنية الرياضية نموًّا في طلبات التقديم من عشرة طلباتٍ في الدفعة الثامنة إلى 55 طلبًا في الدفعة التاسعة، وصولًا إلى 96 في الدفعة العاشرة الجارية، بما يعكس تزايد الاهتمام بالفرص الريادية في القطاع.

ويُعدُّ «مسك الانطلاق» أحد برامج المؤسسة لدعم روَّاد الأعمال والشركات الناشئة في مراحلها المبكرة من خلال رحلةٍ تطويريةٍ تمتد على مدى عشرة أسابيع، تجمع بين التعلُّم والإرشاد والتطبيق، وتركز على تطوير المنتجات الأولية، والتحقق من احتياجات السوق، وتعزيز جاهزية المشروعات للنمو والاستثمار.