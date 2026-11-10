رئيس أبها لـ «الرياضية»: إجراءات عطّلت «مخالصة» بوريتش

أوضح لـ «الرياضية» سعد الأحمري، رئيس نادي أبها، أن الإدارة لا تزال تعمل على بعض الإجراءات الداخلية تمهيدًا لتوقيع مخالصةٍ ماليةٍ مع الكرواتي دامير بوريتش، مدرب الفريق الأول لكرة القدم، الذي أعفي من منصبة، 28 أكتوبر الماضي، بسبب سوء النتائج.

وقال لـ «الرياضية» الأحمري في حديثٍ خاصٍّ: «حتى الآن لم يتم توقيع مخالصةٍ ماليةٍ مع بوريتش، المدرب السابق، على الرغم من إقالته من منصبه، وتعيين مواطنه تيو بيريجا بديلًا له. الإدارة في طريقها لإنهاء بعض الإجراءات الداخلية، وإغلاق الملف».

وأشار رئيس النادي الجنوبي إلى أن بيريجا، الذي تم تعيينه بدلًا من بوريتش، سيستمر في منصبه خلال المرحلة المقبلة: «بيريجا مستمرٌّ لثقتنا الكبيرة في عمله، وتاريخه التدريبي الممتاز».

واختتم الأحمري حديثه بالقول: «تم تعيين سعيد الشهراني مساعدًا للمدير التنفيذي لكرة القدم نظير ما يملكه من خبرةٍ رياضيةٍ، وأعد جماهير النادي ببذل أقصى ما يمكن لتحقيق نتائجَ إيجابيَّةٍ بعد استئناف منافسات دوري روشن السعودي عقب فترة التوقف الجارية».

ويتذيَّل أبها قائمة ترتيب «روشن» برصيد ثلاث نقاطٍ، حققها من ثلاثة تعادلاتٍ أمام الخليج، والدرعية، والاتحاد، مقابل الخسارة في ثماني مبارياتٍ. وهناك مواجهةٌ مؤجَّلةٌ للفريق أمام الخلود ضمن الجولة العاشرة.